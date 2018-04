Vecina contó cómo fue el ataque para secuestrar a la nena de 6 años en Misiones

Policiales Murió atropellado por un camión el acusado de haber raptado y violado a una nena

Luego de dos días de huir de diferentes comisiones policiales, Franco Emanuel Sotelo (24) terminó muerto al ser embestido por un camión sobre la ruta nacional 12, en la provincia de Misiones.Se vio rodeado por varios efectivos y móviles de la Policía que lo venían siguiendo, ya que estaba acusado de secuestrar y violar a una nena de 6 años que está luchando por su vida.Sotelo arrastraba una larga lista de delitos protagonizados en varias ciudades de la provincia de Misiones, y también incursionó en el delito en Paraná.Los vecinos de la localidad misionera de Pozo Azul, aún no logran salir del asombro, por el aberrante ataque y abuso de una niña de 6 años, que tuvo lugar en el pequeño pueblo y tras conocerse la muerte de Sotelo, aseguraron que todavía les quedará un sentimiento de impotencia.Antes de producirse la muerte del principal sospechoso del ataque que conmocionó a la provincia de Misiones,dialogó con la esposa de González, Nélida Cristaldo, la sindicada testigo clave del hecho ya que fue la única persona que alcanzó a ver la secuencia de la agresión.Cristaldo narró que ella estaba en la cocina de su vivienda, a unos quince metros de donde ocurrió el hecho, el cual la desconcertó por un momento, pero de inmediato gritó y corrió a la casa de su madre. Al regresar, el automóvil ya no estaba, como así tampoco la niña más pequeña.Fue uno de sus hijos quien en motocicleta, finalmente se dirigió hasta la seccional policial que funciona en el pueblo para dar aviso.El ataque que sufrieron las hermanas ocurrió el sábado, entre las 10 y las 11. Caminaban juntas por la ruta provincial 20 -hacia una despensa- cuando fueron interceptadas por un hombre al mando de un automóvil blanco.De acuerdo a lo que la más grande recordó, posterior al episodio, del vehículo descendió el sujeto que tenía la cabeza rapada y tatuajes en el cuello, brazos y manos. Por la fuerza trató de meterlas al coche pero como se resistieron, las golpeó. La más grande forcejeó y pudo escaparse, bañada en sangre, no así su hermanita."Estamos con un temor tan grande, yo nunca he visto una cosa así. Seguro Dios me tocó en el corazón para que yo mire hacia el camino cuando escuché que había parado un auto y luego los gritos de las nenas. Terrible, terrible, todo ese momento de tanta angustia, sentimos mucho dolor, como si fueran nuestros hijos. Es muy triste que gente tan humilde tenga que pasar por esto", sostuvo Nélida.Según contaron Nélida y su esposo, quienes son agricultoras y hace 25 años residen en Pozo Azul, el automovilista habría detectado a las menores a la altura del kiosco y regresó para atraparlas cuando ellas estaban a punto de ingresar al camino terrado que las lleva hasta su casa."El auto vino en sentido Pozo Azul-San Pedro, giró y estacionó de costado, como cortando el camino, como si supiera que las niñas iban a entrar en esa entrada. Parece que algo le dijo a las nenas y en eso ya escuché los gritos. Así como las pegó, ellas cayeron, yo desde acá no pude ver la patente, ni si tenía pantalón o bermuda porque esa parte lo cubría el auto. Fue pura desesperación. Cuando volvimos con la vecina el auto no estaba, sólo quedaba una de las nenas desvanecida, con sangre en la cabeza. Los padres entendieron lo que había pasado cuando le mostramos la pata de cabra que utilizó el tipo" para golpearlas, recordó Nélida.Varias autoridades policiales pasaron por el lugar y llegaron hasta la vivienda para pedir información a la mujer que, si bien no lograba recordar plenamente las características faciales del agresor, se impactó cuando debió reconocerlo en las fotografías."De acá no podía ver los detalles de la cara, ojos, pero era joven, tenía remera blanca y el auto era blanco con vidrios negros de cuatro puertas. Imagínese que yo de marcas y modelo no entiendo, pero cuando vi las fotos fue como volver a verlo golpeando con tanta brutalidad a las nenas, es él", apuntó la mujer. Para ese entonces, Sotelo aún estaba prófugo y oculto en algún lugar.Tanto las niñas agredidas, como toda su familia, son muy conocidas y queridos en el pueblo. "Nadie puede decir que esto fue un descuido de los padres, ya que todos los días veía como el señor traía a las nenas con su autito hasta la escuela. Un amor esas criaturas, cuando no tenía para el gasoil pedía fiado, pero nunca las criaturas venían solas. Acá hace falta más seguridad, tenemos dos rutas con mucho tráfico cerca de Brasil y Paraguay, y no sabemos qué tipo de intenciones tiene cada persona que pasa por acá. Fue algo muy grave, que no puede volver a pasar", señaló Sieves Valdir, un vecino de Pozo Azul.A modo de acompañamiento a la familia y en repudio a los hechos de violencia, los pobladores están organizando una marcha para pedir mayor seguridad. "Lo que le pasa al vecino, lo sentimos en carne propia, más cuando se trata de los niños que no tienen culpa de nada. Es un dolor inmenso, le podría haber pasado a cualquiera, comparto con la familia y todos estamos a la expectativa de saber cómo siguen, por eso mañana -por hoy- estaremos marchando en favor de ellos y en contra de estas aberraciones", añadió Esther Domínguez.