"No quiero vivir con miedo": Joven denunció ser víctima de ataque con burundanga

Una joven de 24 años y oriunda de la localidad santafesina de Franck,, la droga que es utilizada por violadores y ladrones para lograr la sumisión total de la persona a la que se administran.El episodio se habría registrado este martes"Caminaba por la vereda cuando una persona me paró. Empieza a charlarme y cuando quiso querer sacarme información, no le di más bola", le contó Fiorella Schmit ael programa que se emite por"En el momento en el que él me charlaba,, y cuando, ahí le dije que no porque soy alérgica y prefería que no", agregó.De acuerdo al relato de la joven, empezó "a sentir. Fue en ese momento en el que le entregó bolsa diciéndole que se tenía que ir."Ahí vi que él se puso a hablar con otra persona, como burlándose de mi situación porque me tenía que ir y estaba apurada; ahí me di cuenta que estaba con otro", confesó la joven santafesina., rememoró. "Era como un shampoo en un envase transparente y el líquido era color blanquecino, otro bordó y otro verde", agregó.Según indicó, el sujeto era mayor, robusto y vestía un jeans y una remera.Fiorella aseguró que se dirigió hasta el sanatorio más cercano, donde tras ser atendida por una doctora, desde el nosocomio le confirmaron:y según estimó: "Puede haber sido por robo o un secuestro".La escopolamina, o burundanga, es un alcaloide extraído de ciertas plantas que tiene capacidad para «anular la voluntad» de la persona que lo ingiere, de forma que propicia su «sumisión química».

La joven había compartido el episodio que el tocó vivir en su cuenta de Facebook, y la publicación rápidamente generó la repercusión del caso."Un montón de chicas me escribieron para contarme de sus situaciones, me mandaron fotos, y a una conocida le pasó parecido: ella se sentía mareada, descompuesta, pero por suerte pudo llegar a la casa", acotó al respecto.Finalmente, la santafesina comentó que no hizo la denuncia y según remarcó: "No quiero tener miedo porque voy a la Facultad y tengo que seguir estudiando. No se puede vivir con miedo, porque si no, no se podría salir más a la calle".