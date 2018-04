Es "justicia divina", dicen vecinos de nena violada tras la muerte del acusado

Se hizo justicia divina

Luego de dos días de huir de diferentes comisiones policiales, Franco Emanuel Sotelo (24) terminó muerto al ser embestido por un camión de mediano porte sobre la ruta nacional 12, en la provincia de Misiones.Se vio rodeado por varios efectivos y móviles de la Policía que lo venían siguiendo, ya que estaba acusado de secuestrar y violar a una nena de 6 años que está luchando por su vida.Sotelo arrastraba una larga lista de delitos protagonizados en varias ciudades de la provincia de Misiones, y también incursionó en el delito en Paraná. La mayoría de ellos de robos con escalamiento o de los denominados "escruches" en viviendas, comercios y oficinas.Los vecinos de la localidad misionera de Pozo Azul, aún no logran salir del asombro, por el aberrante ataque y abuso de una niña de 6 años, que tuvo lugar en el pequeño pueblo y tras conocerse la muerte de Sotelo, aseguraron que todavía les quedará un sentimiento de impotencia."Pensamos que el hombre no se hizo cargo de lo que hizo. Si se mató es porque tuvo miedo de enfrentarse a la Justicia, pero creemos en la justicia divina, de ese juicio nadie se salva", indicó ayer en diálogo con, Santino González, esposo de la única testigo del hecho en este pequeño pueblo que recientemente se transformó en el municipio 76 de Misiones."Podemos decir que estamos más tranquilos porque al menos de ese tipo ya no debemos cuidarnos y sobre todo cuidar de nuestros hijos", añadió González.Tanto la familia damnificada, como así también sus vecinos tenían previsto realizar una manifestación durante la jornada de hoy para reclamar mayor seguridad y justicia por el ataque de las hermanitas.En este contexto, González dejó en claro que la muerte de Sotelo no los hará cambiar de opinión. "Pero de igual manera vamos a marchar mañana -por hoy- para pedir justicia ante estos casos aberrantes, que tengamos mayor seguridad y que nadie jamás tenga que pasar por esta situación", señaló por último.La niña oriunda de Pozo Azul que fue gravemente herida y abusada seguía hasta ayer a la noche luchando por su vida, según confirmaron varias fuentes de la Cartera de Salud de la Provincia de Misiones.Es que a la par de la noticia sobre la muerte de su presunto agresor, surgieron nuevos rumores de su fallecimiento, como había sucedido el lunes, pero rápidamente fueron desmentidos.Ayer a la mañana, el parte oficial indicaba que la menor seguía estabilizada y continuaba en terapia intensiva del hospital pediátrico, manteniéndose con asistencia respiratoria mecánica."Al examen físico sus lesiones evolucionan favorablemente, las cuales no requieren por el momento de intervenciones quirúrgicas", se consignó.Su estado no presentó mejoras significativas y el riesgo de muerte, según los profesionales, está latente. Su hermana, en tanto, presentó una leve mejoría y, al igual que la menor, desde ayer a la mañana está internada en el pediátrico posadeño.La familia de las niñas sigue muy de cerca las evoluciones y, hasta ahora, prefirieron no hacer declaraciones públicas sobre sus estados ni la muerte del señalado como agresor.