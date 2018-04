Independiente: Coordinador dijo que "solo cuatro chicos están implicados"

El coordinador de las divisiones inferiores de Independiente, Fernando Berón, quien motorizó la denuncia por los abusos, aseguró que "son cuatro los jugadores del club involucrados (...) dos chicos de 14 y dos de 15 años que continúan en la pensión, todos muy vulnerables"



"Son chicos de provincias muy lejanas. Uno escucha que los medios hablan de 17 chicos pero en Independiente son sólo cuatro, los otros 13 que tienen no se de dónde serán", dijo Berón al canal Fox Sports.



Berón precisó que esta información que difunden los medios "provoca una incertidumbre muy grande tanto en los chicos como en los padres, es una lástima que por poner una noticia pongan cualquier cosa".



"Esto fue una cosa que nos sorprendió a todos", sostuvo Berón y agregó: "yo soy padre, tengo dos hijas que juegan al handball y manejan redes sociales, está comprobado que los contactaron a través de las redes, pero uno no puede sacarles el celular a todos los jugadores de la pensión".



Berón destacó que "se hace difícil controlar todo, el jugador de las inferiores de Independiente los días de semana se levanta, desayuna, se entrena, va al colegio y los fines de semana tiene permisos para salir de la pensión. Los padres tiene que darles autorización para que salgan".



Para el coordinador de las divisiones inferiores de Independiente "no está todo igual en la pensión tras la denuncia, la gente está muy encima de los chicos, acá hay sicólogos que se ocupan de ellos tanto en la pensión como en el colegio".



"No nos tenemos que desviar de nuestro objetivo que es formar jugadores de fútbol pero también tenemos que darles otras herramientas, no todos los chicos logran llegar", aseguró.



Berón apuntó que el cuerpo técnico también observa mucho a los chicos, "les hablamos con la verdad diciéndoles que esto le puede pasar a cualquiera, esto jamás ha pasado y no es una cuestión futbolística" y agregó: " A partir de esto, si uno antes tenía cuatro ojos, ahora hay que tener ocho".