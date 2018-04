Tucumán presentó un amparo para que no se enseñe religión en escuelas públicas

Con el respaldo de organizaciones de izquierda, un grupo de padres tucumanos presentó un amparo en la Justicia local para que se deje de enseñar religión en las escuelas públicas de la provincia. Argumentaron de qué se trata de una medida discriminatoria contra aquellas familias que no profesan el catolicismo.



Impulsado por la Comisión de Madres y Padres por la Educación Laica y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el amparo se sustenta en un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual se prohibió la enseñanza religiosa en los establecimientos estatales de Salta.



El recurso fue presentado la semana pasada ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán.



Una de las impulsoras del amparo, Lita Alberstein del MST, explicó en diálogo con La Nación, que "Tucumán es la única provincia del país en la que todavía se enseña la religión católica apostólica romana en las escuelas públicas", y agregó que "es una medida discriminatoria e inconstitucional, porque no se respeta la libertad de culto, que es un derecho individual consagrado en nuestra Constitución".



El planteo, según manifestó, "no es una medida contra la religión católica, que puede ser enseñada en todas las parroquias y en el ámbito privado, sino en defensa de los niños y de las familias de otros credos que asisten a la escuela pública".



Alberstein explicó que "no se les enseña a los chicos sobre todas las religiones, sino que solamente se les inculcan a los chicos los rezos la doctrina y los rituales católicos" y que esto "atenta contra sus derechos individuales, ya que según la Constitución Nacional el Estado es laico", argumentó.



Sobre el amparo



El abogado Ángel Paliza, quien representa al grupo de padres que decidió ir a la Justicia, detalló a La Nación que "se trata de una demanda contra la Provincia de Tucumán en la que se solicita que se declaren inconstitucionales los artículos de la Constitución provincial y de la Ley de Educación de Tucumán que establecen la posibilidad de la enseñanza religiosa como materia curricular de las escuelas públicas de gestión estatal".



"En el caso de Tucumán hay una situación de discriminación flagrante, porque se está obligando a los chicos que profesan otras religiones a tomar clases de catequesis, donde solamente les enseñan los rezos y rituales de la Iglesia Católica Apostólica Romana", explicó Paliza.



"Es necesario debatir"



La enseñanza religiosa en las escuelas tucumanas "hunde sus raíces en nuestra constitución provincial", según expresaron los obispos de la región en respuesta a un recurso de amparo presentado ante la Justicia local para que se deje de enseñar religión en los establecimientos escolares públicos.



Además, Carlos Alberto Sánchez, arzobispo de Tucumán; José María Rossi, obispo de la Santísima Concepción y Demetrio Jiménez, obispo prelado de Cafayate ofrecieron "abrir un espacio de diálogo con las personas interesadas".