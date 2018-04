Niña de 10 años cambió su identidad de género: Su madre contó la historia

Una niña trans hizo los trámites en un Registro Civil para tener un nuevo DNI, en el primer caso de cambio de identidad de género a los 10 años en Salta.A los seis años se percibió con un género distinto, y a los 8 años les dijo a sus papás que quería cambiar de identidad y ser una niña."Nos tomó por sorpresa. Esencialmente a su papá. Para mí no tanto porque yo ya había visto señales. Y un día se sentó y nos dijo 'papá, mamá tengo que hablar con ustedes'", relató la madre de la menor a Cadena 3."Nos dijo 'yo tengo un sueño, me veo en el espejo y veo una nena, con el pelo largo y un vestido hermoso. Yo quiero ser una nena", contó."Yo le dije que iba a tener muchos cambios, un proceso y que ahora iba a tener la posibilidad de cambiar su documento. Ella tenía un nombre de varón que terminaba en O y firmaba con A porque quería que su nombre terminara así", agregó la mamá.Emocionada por toda la transformación que significó para su hija, la mujer confiesa que "tiene cosas dolorosas y otras muy bellas para contar del proceso". "Dolorosas porque se siente marginada por cómo se viste y porque a veces es aceptada como es y otras no. Y hermosas, cuando vi su carita la primera vez que salió vestida como nena a la calle y cuando recibió su partida de nacimiento. Repartía abrazos para todo el mundo", confesó.Según contaron sus padres, luego de que a los 8 años les comunicara sus sentimientos, decidieron llevarla a una psicóloga pero para que "la ayudara a fortalecerse".En cuanto al colegio, asegura que "con los compañeritos es más fácil". "Ella les explica que es una nena trans y que la tienen que respetar. Les dice que no le tienen que decir su nombre de varón, sino no les va a dar bolilla".Como mamá recomienda a los padres que en casos así "los acepten y no tengan miedo".Por su parte, Matías Assennato, director del Registro Civil de Salta, dijo a Cadena 3 que aplicaron la ley de la identidad de género "que habla de mayores de 18 años y menores teniendo en cuenta a sus representantes legales"."Sus papás le dieron conformidad del menor y ellos nos contaron lo del tratamiento psicológicos, sus miedos, su aceptación y tuvimos en cuenta la convención de los derechos del niño. También dimos participación al abogado del niño que es una institución nueva y ella dio su conformidad", explicó."La ley de identidad de género no hace diferencia entre las edades y la decisión era aceptar el trámite administrativo y entender", apuntó.Assenatto confirmó que este es el primer caso de un menor de 13 años que pide el cambio de identidad en Salta, pero recordó que hubo otro de 6 años a nivel país.