Tras el devastador incendio, Kamarr asegura que "resurgirá desde las cenizas"

Con el rostro tiznado, las manos negras de hollín y el rostro agotado por el "desastre", José El Kozah, mantiene con firmeza su optimismo: "estoy seguro, aunque sea apresurado decirlo inmediatamente después del fuego, que Kamarr va a participar en 2019" de los carnavales de Gualeguaychú.Las definiciones se darán más adelante, quizás, cuando se conforme la nueva conducción a cargo de Central Entrerriano.De hecho, cuando ardían las últimas llamas las demás comparsas emitieron un comunicado donde sostuvieron que "la Comisión de Carnaval agradece el comprometido y rápido accionar de las fuerzas de seguridad como así también el apoyo recibido por parte de los clubes, integrantes y la comunidad en general", ante el incendio.

Una forma de afrontar los gastos "millonarios" para reconstruir el galpón, las carrozas, espaldares y trajes que fueron devorados por el fuego, podría salir de "los fondos que teníamos destinados para ampliar el colegio hacia el terreno de la esquina. Ya lo adquirimos y estamos presupuestando los materiales. Ahora esa obra deberá esperar un tiempo y ese dinero volcarlo a la comparsa", arriesgó El Kozah al sitio Reporte 2820.En tal sentido, dio cuenta que "habíamos comprado 200 bloques de telgopor más el pegamento, lo que generó este desastre, al tomar fuego"."No solo perdimos el lugar físico, sino las carrozas, trailers, motores, herramientas, etc. También estaban todos los equipos de sonido y las pantallas de led que se encontraban dentro del galpón", contó.Este martes a las 16, ingresarán los peritos que llegarán para realizar las pericias y poder determinar el origen del incendio."No teníamos seguro, porque las empresas no lo quieren hacer, porque los costos son extremadamente altos, por lo que no tenemos seguro, en pérdidas que son millonarias", contó Yulán a Radio Máxima.