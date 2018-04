Nene de un año cayó desde un balcón y pelea por su vida en Córdoba

Un niño de apenas 1 año terminó cayendo desde el primer piso de la vivienda donde reside con su familia. El drama, ocurrido ayer al mediodía, sucedió en una casa de dos pisos ubicada en barrio Yapeyú, de la ciudad de Córdoba.



Ángel sufrió lesiones en su cráneo, además de otras heridas, y fue trasladado al Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, donde quedó internado en la terapia infantil con pronóstico reservado. Se esperan los resultados de distintos estudios médicos para determinar qué secuelas puede tener.



Respecto de las circunstancias que rodean al dramático episodio, no fue posible obtener precisiones por parte de la familia.





Fuentes oficiales indicaron al diario La Voz de Córdoba que, al parecer, todo se trató de un accidente hogareño. Si bien restan peritajes y la toma de testimonios (ayer la causa judicial estaba en sus momentos investigativos iniciales), todo hace presumir que el chico habría salido al balcón para jugar ante un descuido de los mayores y cayó al pasar por entre medio de las barandas del balcón del primer piso de la vivienda, que no cuenta con malla metálica.



Los voceros indicaron que en la casa estaba la madre del pequeño, quien, al advertir el drama, bajó corriendo hasta la vereda y alcanzó a atender al niño que sangraba y presentaba una seria lesión en la zona craneal.



El drama se registró en un inmueble ubicado en calle Yatasto al 20, entre Rosario de Santa Fe y Germania, en el corazón de barrio Yapeyú.



Fue la mujer quien, a los gritos, alcanzó a clamar ayuda a los vecinos y a unos conductores que se detuvieron.



Mediante un llamado telefónico, se dio parte a la Policía y un patrullero acudió al domicilio a los pocos minutos.



Los uniformados prefirieron no trasladar al niño -para evitar causarle indirectamente lesiones más serias- y llamaron a un servicio médico que acudió al cabo de unos minutos.



El niño cayó desde una altura de aproximadamente tres metros.



Los profesionales atendieron al pequeño, lo estabilizaron y lo trasladaron hasta el Hospital de Niños, donde fue atendido en la guardia y derivado a la terapia.



Desde ámbitos investigativos, se indicó que la prioridad, por ahora, es esperar la evolución de Ángel, atento a su cuadro de salud.



Luego, en las próximas horas, se avanzará en la pesquisa para determinar fehacientemente qué fue lo que sucedió en el domicilio particular.



De todas formas, desde ámbitos de la causa se insistió en que, sobre la base de los primeros testimonios recabados, todo hace presumir que se trató de un accidente.



La caída, la principal lesión de los chicos en movimiento



Entre los accidentes que sufren los niños cuando se encuentran en movimiento, las caídas figuran en el tope. De hecho, el 56 por ciento de los ingresos a la guardia del Hospital de Niños de Córdoba se deben a caídas que han sufrido los pequeños. Gran parte de estos dramas acontecen en el seno del hogar. Las caídas de gran impacto más comunes ocurren desde una escalera, desde la cama cucheta o desde un balcón, en ese orden.



Estos datos se desprenden de un estudio elaborado por médicos de este centro de salud, sobre casos de pacientes atendidos en 2016. En el estudio, los profesionales señalaron que la cabeza y las extremidades, constituyen las partes del cuerpo que terminan con una alta cantidad de lesiones. El estudio destaca que en niños de hasta un año, las caídas son muy usuales.

Fuente: La Voz de Córdoba