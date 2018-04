Independiente: Confirman que hay otras ocho víctimas de abuso

A las nueve víctimas ya contempladas procesalmente por la justicia entre los futbolistas menores de edad de las Inferiores de Independiente, se suman otros ocho chicos que padecieron abuso sexual, según confirmaron fuentes judiciales. Se trata de ocho futbolistas de Inferiores que contaron extraoficialmente que fueron abusados, aunque aún no emitieron una declaración testimonial.





Al momento no son víctimas desde lo procesal, pero la Dirección de la Niñez y el Centro de Atención a la Víctima cuya jurisdicción corresponde con la de la causa que encabeza la fiscal María Soledad Garibaldi, en Avellaneda, trabajan en la contención psicológica de los chicos y de sus familias: el objetivo es que se sientan protegidos y con seguridad para declarar. Con la confirmación extraoficial de los abusos por parte de estos ocho chicos, ya son 17 las víctimas entre los juveniles que pasaron por la pensión de Independiente.





Las mismas fuentes judiciales agregaron que, a través del mapa de contactos telefónicos entre los seis imputados y detenidos por el caso y los chicos de las Inferiores, se detectó la existencia de más víctimas potenciales, no sólo en Independiente sino en otros clubes de fútbol del sur del Conurbano. También habría chicos por fuera del circuito futbolístico. Esos menores, contaron las fuentes, serán contactados para ser atendidos por los equipos de contención psicológica y se les hará entrevistas extraoficiales, en un primer momento.





En los próximos días, se espera una nueva imputación y detención, dijeron las fuentes. A la vez, la fiscal Garibaldi recibirá la información que se pueda reconstruir del celular destruido del juez de línea Martín Bustos, que permanece detenido e imputado por abuso sexual y corrupción de menores. Fue su abogado, Carlos Tomás Beldi, quien lo destrozó a martillazos. Junto a ese material, se espera algún informe parcial del mapa de contactos telefónicos que investiga la fiscalía.





Respecto de la continuidad de la declaración testimonial de Natacha Jaitt, las fuentes señalaron que debe realizarse próximamente, luego de que el abogado de uno de los imputados pidiera la suspensión de esa declaración. Según detallaron las fuentes, Jaitt podrá acompañar su declaración con la documentación que considere necesaria y, si esa declaración coincide con la de otros testigos o con pruebas halladas por la fiscalía, la investigación podría seguir esas pistas.





La justicia investiga también si, en el marco de la causa, se grabaron videos de pornografía infantil hace siete u ocho años. El último de los detenidos por esta causa, Alberto Ponte, estaría implicado en la grabación y venta de este tipo de videos, según precisaron fuentes judiciales a la agencia Télam. En la página de Facebook de su empresa, Soccer Fútbol S.A., Ponte -que se autodefine como representante de futbolistas- publicaba fotos de los juveniles a los que supuestamente había descubierto. Hasta ahora, a Ponte se le imputó el delito de grooming, es decir, acoso sexual virtual a menor de edad. Permanece detenido, como los otros cinco imputados por la causa.