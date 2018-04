Conmovedora carta de una nena de 7 años a los soldados de Malvinas

Mientras el 2 de abril, fecha que conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, todos los ojos estaban puestos en el desfile que se realizó en el Campo de la Cruz, en el cenotafio de Quijano, que replica el cementerio Darwin,que lucharon en defensa de la soberanía nacional., plasmó Malena en la pequeña hoja de papel blanca escrita con marcador negro y envuelta en un plástico para evitar que la lluvia borre su mensaje.Poco se sabe de la autoría de este escrito pero. "Primero me shoqueó por la edad y por su manera de pensar. Me gustaría conocerla y decirle que Malvinas no es una causa perdida y siguen siendo argentinas. Me parece muy admirable que a esta edad se preocupe por este tipo de causas a las que considero nobles y justas. El mensaje de Malena es admirable por lo que dice, pero además por haber dejado una carta que llega al veterano de guerra o familiar al corazón. Me alegra que haya niños que a esa corta edad tienen esa forma de pensar", expresó un excombatientes de Malvinas.Después de finalizado el conflicto bélico que enfrentó a Argentina y al Reino Unido, donde murieron 34 salteños en combate, el coronel británico Geoffrey Cardoso construyó y organizó el Cementerio de Darwin que tiene sepultado a 237 soldados.En Salta, más precisamente en Quijano, los 34 salteños caídos en Malvinas, tienen su monumento que cobija su recuerdo, valentía y hazaña en el Atlántico Sur.El cenotafio es una réplica del cementerio Darwin y fue creado en 2014 para que el patriotismo de esos soldados se mantenga vivo.Treinta y cuatro cruces blancas de madera están clavadas al pie del cerro. Una cruz número 35 fue colocada por la memoria del soldado al que sólo conoce Dios y por los otros 649 caídos durante el conflicto del Atlántico Sur.El monumento está situado en inmediaciones de la vieja usina, abrazado por el verde del lugar y el silencio natural de un paisaje imponente. Fue inaugurado en la víspera del 9 de julio de 2014, que coincidió con el cumpleaños número 93 del pueblo de Campo Quijano.Durante la ceremonia, el momento más emotivo fue cuando los familiares de los soldados salteños caídos en combate, junto al mayor Mario Luis Castagneto, exjefe de la Compañía de Comandos 601, depositaron tierra perteneciente a las Islas Malvinas.A la entrada del cenotafio se construyó un "Arco Inconcluso" para significar que todavía nos falta un pedazo de la Patria. "Cuando recuperemos las islas, el arco se completará", expresa la placa que está colocada en una de las columnas.