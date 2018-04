Las tres hipótesis sobre la búsqueda del marino argentino desaparecido en Brasil

Sociedad Familia de marino desaparecido en Brasil pide acceder al GPS del barco

La policía brasileña investiga tres hipótesis sobre la desaparición hace cinco días del argentino Erwin Rosenthal, que navegaba frente a la región continental del estado de Río de Janeiro, mientras sus familiares reclaman el acceso al GPS del hombre, que está bajo custodia, para precisar el recorrido del barco."Una es la posibilidad de un accidente, que el marino haya caída al mar; la segunda es un acto de violencia en la embarcación lo que supone otra persona, y la tercera es el abandono voluntario de la embarcación", dijo en las últimas horas a la prensa brasileña Bruno Gilaberte, titular de la Comisaría 166ª de la polícía de Angra dos Reis.Asimismo, indicó que la Policía Federal hizo una pericia en el barco, pero el informe oficial aún no concluyó.El cónsul argentino en Río de Janeiro, Claudio Gutiérrez, expresó hoy aque "para nosotros es central que la búsqueda no cese; tiene diversas etapas y medios a utilizarse. El barco está siendo objeto de investigación y será liberado cuando concluyan las pericias".Por su parte, Walter, el hijo de Rosentha, precisó aque "no hay ninguna novedad, no sabemos nada, y ya pasaron cinco días", y reclamó la posibilidad de "tener acceso a las computadoras que están en el barco, en custodia en Angra dos Reis, para ver el trayecto del viaje".El navegante de 83 años había partido el sábado pasado de Ilha Grande rumbo a Buzios, localidad ubicada a 190 kilómetros al este de Río de Janeiro, y su embarcación apareció dos días después a la deriva y sin tripulación, aseguraron sus familiares.La Marina brasileña, a cargo de la búsqueda, informó a la prensa local que en el barco se encontró todo revuelto, faltaban dos celulares, un teléfono satelital y el bote salvavidas que llevaba en sus expediciones, y precisó que encontraron un artefacto inflamable que se está investigando."Tampoco tenemos el inventario completo de lo que encontraron en el barco, y eso es fundamental para que podamos ayudarlos con los elementos que faltan y si hay cosas que no son de mi padre", añadió, y aclaró que les vedaron el acceso porque el velero está en custodia.En este sentido, Walter, que partió de Argentina el último lunes junto a su madre hacia Angra dos Reis para buscar a su papá, destacó que tras insistentes reclamos, les prometieron que "van a hacer lo posible para entrar a la embarcación el lunes a la mañana".El joven agradeció la colaboración del cónsul argentino en Río y los organismos que llevan adelante la búsqueda, pero aseguró que "hay limitaciones para avanzar en la investigación".El operativo de rastrillaje se realizó, hasta el momento, a lo largo de 5.048 kilómetros cuadrados, entre Ilha Grande y el Archipiélago de las Cagarras, en Río de Janeiro, con barcos y aeronaves de la Marina, informó la policía.Rosenthal, quien comandaba el "Misteriosa", un velero Mac Gregor 65, con bandera americana, habría desaparecido en el mar entre Angra dos Reis, en el sur del estado de Río, y Guaratiba.Rosenthal es considerado una referencia en el mundo de la navegación a vela, con gran experiencia en viajes de larga duración y unas 30.000 millas recorridas (55 mil kilómetros).