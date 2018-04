Regresó la mujer que viajó a India a casarse con quien conoció por Facebook

Una sanjuanina tuvo que ser rescatada por el Consulado Argentino en la India tras viajar a ese país para casarse con un hombre que había conocido vía web y que resultó extremadamente violento.Daniela Espejo, una bioquímica de 31 años, se reencontró con su madre en el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento de San Juan tras vivir una historia de terror en la que su vida llegó a correr peligro.La mujer había viajado a la India para casarse con un hombre que conoció a través de internet, pero fue víctima de violencia de género."Fue un secuestro", expresó Espejo. "Es una cosa muy fea, me arrepiento de no indagar más sobre la gente", agregó.La mujer llegó a San Juan este sábado acompañada por una delegación de la Secretaría de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Provincia, a cargo de Elena Pelletier."Quiero agradecerle a la doctora Pelletier (secretaría de Relaciones Institucionales), al Gobernador (Sergio Uñac) y a la Embajada Argentina en la India, pero ahora no puedo hablar más", expresó la mujer.Las autoridades argentinas, tanto en el país como en la India, salvaron a Espejo. "Me ayudaron terriblemente, era una situación demasiada crítica", sentenció.