Se intoxicaron 12 chicos en una escuela de Salta

Los chicos comenzaron a sentirse mal minutos después de comer en el establecimiento educativo, donde este viernes se sirvió quipe con arroz y mazamorra de postre.



Los niños fueron atendidos en los hospitales Papa Francisco y Materno Infantil. Si bien se diagnosticó una intoxicación alimentaria, no se supo qué pudo haberla provocado.



Un primer grupo de 100 niños almorzó a las 12:00 y ninguno tuvo malestar. En el segundo grupo de 100 chicos, que comió después de las 13:00, fueron 12 los que empezaron a sentir náuseas y dolor de estómago. Todos comieron exactamente el mismo menú.



"A las 14:00 me llamó la directora para informarme que había niños descompuestos. Llamamos a los padres y algunos fueron trasladados en ambulancias. A las 16,30 ya habían regresado a la escuela", relató Mariela D Annunzio, supervisora en Ministerio de Educación que intervino en el caso.



Ante los primeros síntomas de intoxicación, llegó personal del Samec a la escuela, ubicada sobre la ruta 51.



De acuerdo a lo que se informó, todos los niños intoxicados habían evolucionaron bien y debían seguir la dieta que habían indicado los médicos por algunos días, hasta que se recuperaran.



Tras los primeros auxilios, llegó a la institución personal de Bromatología de la Municipalidad de Salta. Se tomaron muestras de los alimentos y se inspeccionó la cocina, además de hablar con el personal.



La directora también llamó a la Policía de la Provincia e intervino la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma.



"Cuando regresaron a la escuela estaban clínicamente bien. Nos mantenemos en contacto con los padres y han evolucionado bien, si bien hay que seguir observándolos", afirmó anoche Mariela D Annunzio a el diario El Tribuno de Salta.



De los chicos que comieron en la segunda tanda, algunos de los que se sintieron mal describieron que algo les causó rechazo y malestar enseguida.



La escuela Submarino ARA Salta tiene unos 330 alumnos. Los de cuarto a séptimo grado tienen jornada extendida, por lo cual almuerzan en la institución.



El comedor está a cargo del establecimiento escolar. Hay ordenanzas que se ocupan de cocinar y servir el almuerzo. Todas tienen capacitación para el manejo de alimentos.



"Llamamos a Bromatología y ya hicieron una primera inspección, que fue positiva. Ahora habrá que esperar los resultados de la parte química", indicó la supervisora del Ministerio de Educación.



Lo ocurrido llamó la atención de padres y docentes, ya que el malestar fue casi instantáneo y no varias horas después de la ingesta, como suele suceder con las intoxicaciones con alimentos.



Mariela D Annunzio acotó que es la primera vez que se registra un inconveniente de este tipo en ese establecimiento.

Aseguró que hasta ahora solo hubo algunas observaciones aisladas de algunos padres, como puede ocurrir en cualquier comedor.

