Familiares de Liliana Leonhardt realizarán nueva marcha para exigir Justicia

Liliana Leonhardt tenía 51 años y trabajaba como bibliotecaria en el Instituto Magnasco, de Gualeguaychú. El 29 de agosto de 2017, cerca de las 16, decidió ir al Centro Médico San Lucas porque tenía un fuerte dolor de espalda. Casi un mes después, el 3 de octubre, tras haber sido atendida por más de 10 médicos, haber soportado dos cirugías complejas y haber tenido cinco diagnósticos diferentes, la mujer murió. Su familia aun espera el resultado final de la autopsia que todavía no llegó. "Murió sin una explicación", contó su hermana.Liliana Leonhardt (51) fue una querida docente y bibliotecaria de la ciudad de Gualeguaychú. Falleció el pasado martes 3 de octubre sin que exista un diagnóstico certero que explique el proceso de deterioro de su cuerpo a lo largo de un mes de internación en un sanatorio privado de nuestra ciudad. Recién ocurrido su deceso, la familia de la mujer reveló que los médicos del sanatorio San Lucas les decían hacia el final de aquellos días, en los que les avisaban que tendrían que comenzar a despedirse: "estuvimos todo el tiempo tratando las consecuencias y no las causas que dieron lugar al cuadro clínico de la paciente".Pocos días después del fallecimiento, y ante la denuncia pública de su hermana en los medios de comunicación, el Ministerio Público Fiscal inició un investigación de oficio para hallar las causas del fallecimiento de Liliana. Desde ese momento lleva adelante las actuaciones la fiscal Martina Cedrés.La fiscal dispuso la exhumación de los restos y la realización de la autopsia por los médicos forenses de la morgue judicial de Oro Verde, como así también el secuestro de la historia clínica de Liliana. Declararon en sede judicial personal médico y enfermeros del sanatorio san Lucas y fue allanada la Obra Social que se negó a trasladar a la paciente oportunamente, cuando se solicitó la derivación a un centro de mayor complejidad."Pasaron más de 6 meses y aún no sabemos de qué murió mi hermana. Necesitamos saber, necesitamos respuestas de la Justicia", dijo Lorena Leonhard -hermana de Liliana- a R2820, a la vez que anunció que familiares y amigos de la mujer marcharán el próximo sábado 21 de abril, desde Rocamora y 25 de Mayo hasta Tribunales, para exigir Justicia.Lorena, quien en estos meses ha dado una intensa batalla por difundir el caso de Liliana, no baja los brazos: "Después de todo este tiempo la respuesta de la Fiscalía es que hay que esperar; todo lo que sufrió Liliana, la manera en que falleció, necesitamos avanzar en la investigación".