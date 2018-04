Una mujer irá a juicio por impedir "permanentemente" que su hijo vea al padre

Una mujer irá a juicio tras ser denunciada penalmente por impedir que el padre de su hijo, de 3 años, tenga contacto con él.

Luis Pareja, abogado del padre denunciante, dijo que la mujer llevó a cabo "una serie de maniobras" para evitar el contacto entre su hijo y el padre.

"Es un derecho recíproco y dual, no es únicamente el derecho del padre, sino también del hijo de ver a su progenitor", dijo a Cadena 3.



Explicó que Tribunales de Familia de Córdoba "carece de recursos" para llevar adelante la denuncia por lo cual debieron hacerla en el ámbito penal.

"Acudimos a la vía penal en donde el impedimento de contacto aparece como figura delictiva", señaló.

Pareja indicó que no se trataba de una "situación aislada", sino que el impedimento de visitas era "permanente".



Reveló que actualmente el padre está viendo al niño luego de que la Justicia lograra el cese del impedimento, pero que el juicio seguirá adelante porque "el delito ya está consumado".

"El fiscal ha concluido que ha sido de tal continuidad y magnitud y tan gravoso el impedimento que amerita la elevación a juicio para que se resuelva sobre la condena o no de esta persona", precisó.



Por último, destacó que sería el primer caso de estas características que se da en Córdoba aunque ya ha hubo juicios por impedimento de contacto en otras provincias del país.

Días atrás, en un caso similar pero sin causa penal, Tribunales de Familia de Córdoba resolvió que una mujer deberá pagar una multa monetaria por no permitirle ver su hijo al padre del niño e incumplir una orden judicial.