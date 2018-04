Familia de marino desaparecido en Brasil pide acceder al GPS del barco

Sociedad Continúan buscando al navegante argentino en Brasil

Familiares del navegante argentino de 83 años que desapareció tras haber zarpado el sábado pasado de Ilha Grande, en Brasil, frente a la zona continental entre Río de Janeiro y San Pablo, reclamaron hoy el acceso a las computadoras del marino para ver el trayecto que realizó, posibilidad que por el momento les fue vedada, aseguraron.En tanto, fuerzas de la Marina brasileña y otros organismos de búsqueda continuaban hoy el operativo de rastrillaje por mar y por aire."Las computadoras están en el barco y no podemos acceder porque nos dicen que están bajo custodia, pero allí figura la hoja de ruta porque mi papá siempre usa el GPS", expresó a Télam Walter, el hijo del capitán Erwin Rosenthal, que comandaba el velero que apareció a la deriva sin tripulación hace cuatro días.Añadió que en el barco "encontraron un artefacto que no se sabe qué es; se está investigando de qué se trata y por qué estaba allí".En tanto, el cónsul argentino en Río de Janeiro, Claudio Gutiérrez, dijo a Télam que "las pericias posteriores a la aparición del barco demostraron que faltaban objetos y pertenencias del tripulante", y añadió que el barco se encontró "intacto".Walter reclamó ayuda para acceder a las computadoras "porque lo están buscando por distintos lados pero allí donde puede haber información de su recorrido, insólitamente no se puede acceder", dijo."Estamos pidiendo por favor abrir las computadoras, frente a quien sea necesario, y ver el GPS que marca la ruta, esas computadoras pueden tener el trayecto que hizo, es una prueba concreta, se pudo haber quedado sin batería pero el programa que él usa tiene una opción que guarda automáticamente la hoja de ruta", señaló.Al respecto, solicitó que "apuren el proceso legal o lo que sea para que se privilegie la vida de la persona antes de un proceso que está demorando demasiado"."Queremos colaborar con la búsqueda y trabajar en equipo, no nos interesa nada material, ni las computadoras, ni el barco, queremos encontrar a mi papá", dijo."Hay mucha gente que está colaborando y haciendo las cosas muy bien pero no entiendo por qué se demora tanto en esta información que es elemental, es básica para la búsqueda. Nosotros podemos colaborar porque conocemos claves para acceder, pedimos que nos dejen ayudar", insistió.Tras la desaparición de Rosenthal que comandaba el "Misteriosa", un velero Mac Gregor 65 con bandera estadounidense, la esposa, una cuñada y el hijo viajaron a Angras dos Reis desde Argentina."Sigue trascurriendo el tiempo y la angustia y la impotencia son cada vez mayor", destacó el joven, y añadió que "es sumamente traumático estar en otro país jugando de visitantes".La familia de Rosenthal contó que el marinero desaparecido tiene una amplia experiencia en viajes de larga duración, que lleva recorridas 30 mil millas y que es un referente en el mundo de la navegación.La investigación la realizan la Marina, la Policía Federal brasileña y la Policía Civil de investigaciones del Estado de Rio de Janeiro.