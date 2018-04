Una fiscal manejó borracha y en contramano: Tenía 1.99 de alcohol en sangre

Una fiscal de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora se convirtió en la inesperada protagonista de un escándalo esta madrugada cuando, al volver de una salida con amigos, la detuvo la policía mientras intentaba circular por debajo del paso a nivel de la avenida 9 de julio, en la localidad bonaerense de Temperley, en contramano y borracha.Lorena Noemí Samper hizo todo lo posible por evitar que le hicieran el test de alcoholemia. Insultó y empujó a los agentes de tránsito, pero no lo consiguió. Los resultados confirmaron lo que a simple vista era evidente. Tenía 1.99 de alcohol en sangre, publicóLas dos personas que viajaban con ella, un hombre y una mujer, lo único que querían era que se calme. Pero la funcionaria judicial no dejaba de vociferar, enojada por la situación. "¡Me equivoqué, me equivoqué en una calle (...) Yo no le robé a nadie, no vengo drogas", se justificó.

Nadie le hacía caso. Los policías estaban firmes en hacerle la multa y sus amigos en que se tranquilizara. Ella entonces reaccionaba peor. "¿Cómo me voy a calmar?. Estudié siete años para ser alguien y vienen estos negros de m...que estudiaron cuatro meses y porque tienen una 9 acá se creen que son más que vos", gritaba Samper.Terminó en la comisaría 3ra de Lomas de Zamora, donde se le abrió una causa por infracción de tránsito y resistencia a la autoridad. La liberaron unas horas después.