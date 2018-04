Pescadores artesanales de Hernandarias recibieron carnet habilitante

En un acto que se realizó en Hernandarias, 49 pescadores artesanales de la localidad recibieron el carnet que los habilita para ejercer la actividad de pesca en el Río Paraná



Del acto de entrega participaron el secretario de Producción, Álvaro Gabás; el coordinador de la Subsecretaría de Industria y Comercio, Fernando Arbitelli; y el director General de Fiscalización, Félix Esquivel; junto al secretario de Gobierno de la localidad, Juan Maldonado.



En la oportunidad, Gabás, dijo que "esto forma parte de un compromiso que asumimos al hacernos cargo del área, y teníamos que dar una respuesta. El gobernador me dio instrucciones de que avance al respecto. Estamos muy contentos por haber llevado la solución y generar lazos de confianza".



Además, resaltó que Entre Ríos "es una provincia muy rica en todos sus recursos naturales y los ríos Paraná y Uruguay son una bendición para los entrerrianos y tenemos que darle una buena utilidad. Es un gran desafío que tenemos por delante", supo APF.



Por su parte el director General de Fiscalización, Félix Esquivel, destacó que "darle la posibilidad de contar con el carnet que le brinda la identidad de pescador artesanal y no tener problemas para realizar su tarea diaria, que es su sustento familiar, es algo que estamos avanzando no sólo en la costa del Río Uruguay sino también en la costa del río Paraná".



Este documento otorgado a los pescadores es una herramienta para el trabajo de cada uno, lo que les permite realizar su actividad normalmente y sin estar sujetos a posibles sanciones de Prefectura u otro organismo de control.