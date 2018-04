Tragedia en el puente de la Ruta 12 en Corrientes: La mujer contó cómo ocurrió

Sociedad Habilitaron el tránsito en la Ruta 12 tras la caída del puente en Corrientes

El puente sobre el arroyo Guazú cayó el 8 de julio de 2017 a causa de la creciente del curso de agua, debido a las torrenciales precipitaciones que afectaron al litoral argentino durante varios días. Cuatro días después, un matrimonio que viajaba por la ruta 12 en Corrientes, en sentido Goya - Esquina sufrió en carne propia la desidia.Ocurrió hace casi nueve meses. Rogelio Schwenig y Sonia Dzikosky viajaban en una Ford Eco Sport cuando intentaron cruzar el puente. A la mujer la rescató personal del Ejército. El hombre apareció muerto tres días después, ahogado por la corriente.Sonia, la mujer de la víctima, relató que cuando iban con el auto por la ruta no se veía demasiado. "¿Vieron carteles?", preguntó el periodista de. "No. Ni uno solo. Solo decían los parajes, los nombres de los arroyos. No había nada", comentó sobre la situación que vivió con su marido."Caímos de punta. Solo cerré los ojos. Conseguí sacarme el cinto. Él me dijo que tenía que abrir la puerta. Estaba todo lleno de humo pero llegamos a salir. Empecé a nadar. La última vez que lo vi, agachó la cabeza, suspiró y se fue", recordó Dzikosky.

De acuerdo a lo que sostuvo Jorge Vallejos, juez de instrucción de Esquina, el hombre pasó la zona del último control antes del puente, pero los oficiales no estaban donde debían. "El día que ocurrió el accidente desde las 7 estuvimos junto al fiscal y tuvimos que poner un guardarrail. Tendrían que haber cerrado el camino", comentó.Por la muerte de Schweig están imputados por el delito de homicidio culposo los oficiales que debían haber estado en el control. Dzikosky, a un año de la pérdida, intenta sobrevivir como puede. "Sentís bronca, dolor, rabia de por qué no había señalizaciones. El culpable tiene que ser el que tenía que arreglar el puente. Mi vida ahora es distinta. No está él y me tengo que arreglar como puedo", cerró.