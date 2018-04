Joven que cayó a la pista durante carrera de caballos está en terapia intermedia

Sociedad Cayó a la pista durante carrera de caballos y lo atropelló uno de los animales

Franco Borgo, quien actualmente está internado en la Clínica Entrerriana de Paraná, pero previamente estuvo en centros asistencias de la misma localidad de Monte Caseros, como así también en Concordia. En estos momentos está atravesando un cuadro de cierta complejidad en relación a su estado de salud. No obstante, afortunadamente, no corre peligro su vida.Raúl Borgo, padre del joven, manifestó quey, antes de las 20 horas de este lunes, le harán más estudios. En definitiva, Franco está consciente, y se duerme y se despierta con normalidad. Pero está muy dolorido", sostuvo Borgo en diálogo con"."Desde el hospital de Monte Caseros, a mi hijo lo derivaron al Sanatorio Garat de Concordia, pero justo el especialista en cirugías de mandíbula no estaba, es por eso que tuvo que ser trasladado a la Clínica Entrerriana de Paraná", precisó."Aún no se descarta que pueda tener algunas complicaciones, si bien está estable. De todas maneras, luego de los estudios que le deben practicar, sabrán si pueden practicarle las cirugías que necesita", manifestó.En el accidente, también cayó a la pista de carrera el jockey que estaba al mando del caballo que embistió al joven Borgo. En relación al estado de salud del mismo, Raúl Borgo manifestó que "anoche (por este domingo), lo ví al jockey cuando ingresó al hospital de Monte Caseros, y lo hizo caminando. De acuerdo a lo que pude saber, tiene fractura de hombro".