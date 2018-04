Analizan incorporar tecnología extranjera para buscar el ARA San Juan

La búsqueda del ARA San Juan podría reforzarse en los próximos días, a partir de la contratación de una empresa extranjera con tecnología de punta, tras una reunión que mantuvo el ministro de Defensa, Oscar Aguad, con familiares de los tripulantes del submarino.



"El ministro se comprometió a contratar en un plazo de 48 horas una empresa que pueda arrancar el trabajo de inmediato", dijo la abogada Lorena Arias, representante de la querella penal de 16 familias, en diálogo con LN+. Ante una consulta de este diario, en la cartera que dirige Aguad no desmintieron la información, pero dijeron que se está trabajando y que se trata de un proceso complejo desde lo administrativo.



El pedido para contratar una empresa extranjera se intensificó después de que, tras la partida del buque ruso Yantar, no quedaron naves especializadas extranjeras participando de la búsqueda del submarino. El operativo se mantiene con medios locales.



El ministro recibió a Arias y a Marta Vallejos, hermana de Celso Vallejos, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Por el ministerio también estuvo Graciela Villata, secretaria de Servicios Logísticos.



La intención de los familiares es que el ministerio contrate a la firma estadounidense Sea, del venezolano Hugo Marino, que prometió encontrar el submarino en menos de cien días. El compromiso de Aguad, aclaró la abogada, es cerrar trato con esa compañía o con otra que cuente con la misma tecnología.



Como explicó ante el Congreso hace dos semanas, Marino ofrece equipos de la empresa noruega Konsberg. Son torpedos denominados AUV, que hacen un barrido del fondo del mar, con una profundidad de hasta 1000 metros. Esa tecnología no se usó en las búsquedas que se hicieron hasta el momento, por lo que genera mucha ilusión entre los familiares de los tripulantes.



La contratación de una empresa extranjera dejará sin efecto la recompensa de 5 millones de dólares que lanzó el Gobierno en febrero. Marino demanda 3,8 millones de dólares para su trabajo, pero está dispuesto a empezar con un anticipo del 10 por ciento.



La reunión del ministro con los familiares responde al pedido desesperado que hicieron los familiares y a la nota que enviaron al Poder Ejecutivo los integrantes de la comisión bicameral creada para investigar la desaparición de la nave, producida el 15 de noviembre pasado.



En esa nota, firmada por los legisladores del oficialismo y de la oposición, se le pidió a Defensa no "escatimar recursos" y "realizar las contrataciones necesarias".



Días antes, el propio Aguad había dicho que si los legisladores tenían algún reclamo concreto, debían hacérselo por escrito. La nota de la comisión bicameral allanó el terreno para que el ministro pueda avanzar en una contratación de urgencia.