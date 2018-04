Estamparon su apellido en la base del volcán Lanín y deberán limpiarlo

La foto generó una fuerte reacción en las redes sociales y la imagen comenzó a multiplicarse. Miles de personas criticaron a los "Pérez Beneteau" por haber enchastrado una belleza natural como el Lanín y les pidieron que subsanen semejante error.



Fue la hija del matrimonio la responsable del descargo, quien reconoció que los autores habían sido sus padres y que lo habían hecho con "ingenuidad" y sin darse cuenta del daño que ocasionaban.



"Mis viejos no son malas personas, y lo hicieron de ignorantes y con inocencia con un material lavable en agua y biodegradable, se equivocaron y lo aceptan y se pusieron a disposición del parque para lo que se necesite, el cual no les pidió nada", expresó en su muro de Facebook.



Por otra parte, las autoridades de Parques Nacionales confirmaron el contacto con la familia y dijeron que se habían comprometido a limpiar esa parte de la montaña.



"Se comunicaron con gente del parque, explicándonos que estaban muy arrepentidos de lo hecho, y que el próximo martes se acercarían a borrar la leyenda", confirmó Sergio Sciacchitano, administrador del organismo nacional.



Las pintadas en los lugares turísticos son una práctica que se viene haciendo hace muchos años. Desgraciadamente, los turistas no tienen en cuenta el daño que provocan con estos grafitis.



"Parques Nacionales los va a infraccionar, pero hay que rescatar que los integrantes de la familia se hicieron cargo de su error", dijo Sergio Sciacchitano, Administrador de Parques Nacionales.