Entre Ríos se queda sin stock de vacunas contra la fiebre amarilla

"Nos estamos quedando sin dosis de vacunas contra la fiebre amarilla. Nación no nos manda y quedan unas pocas para mañana", confirmó aEdith, responsable del vacunatorio del hospital San Martín. "No hay más", ratificó y comentó que incluso "viene gente de Gualeguaychú o Rosario porque en sus ciudades no la consiguen".Asimismo, acotó que "estamos vacunando entre 60 y 70 personas por día de vacunación. Pensábamos que pasada la temporada de verano iba a mermar la cantidad de gente que concurre para aplicarse esta vacuna, pero en realidad se incrementó".Por otra parte, la profesional informó que en el nosocomio están vacunando contra la gripe desde el miércoles de la semana pasada al personal de salud, puérperas a partir de los seis meses posteriores al nacimiento del bebé, embarazadas y mayores de 65 años". Estos últimos deben llevar DNI para verificar la edad. Los que cumplan los requisistos deben concurrir de lunes a viernes de 7 a 13.