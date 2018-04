Avanzan con la organización del nuevo "Abrazo al río Uruguay"

Los ambientalistas pusieron fecha para la tradicional marcha al puente internacional en rechazo a la papelera en Fray Bentos. Pero además, solicitaron ver al Intendente para informarle sobre las irregularidades en el tratamiento de los efluentes cloacales, al cual describieron como "de terror".



La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú confirmó la fecha de la 14° Marcha al Puente General San Martín: será el domingo 29 de abril, cuando se realizará el tradicional abrazo al río Uruguay, en defensa del medio ambiente y en rechazo a la presencia de Botnia (UPM) en la cuenca del río.



Bajo la consigna "¡Sin contaminación! ¡Por gurises sanos y felices!", este año la marcha se da en un marco muy especial: hace exactamente un mes se supo que Uruguay multó con 500 unidades reajustables (unos 533.500 pesos uruguayos o más de 382 mil pesos argentinos) a la planta de celulosa que la compañía finlandesa UPM tiene sobre el Río Uruguay, en Fray Bentos, por verter sustancias contaminantes en una cantidad que supera lo permitido.



Esto marcó un hecho sin precedentes desde que la pastera se puso en funcionamiento hace una década atrás: por primera vez el vecino país admitió de manera oficial que UPM (ex Botnia) contamina, una prueba fundamental para demostrar todo lo denunciado por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.



La sentencia dictada por la Corte Internacional de La Haya en 2010 afirmaba que había un aumento de contaminación en el Río Uruguay, pero que no se podía determinar el origen de la misma. "Con el pago y la emisión de la multa, Botnia y el gobierno de Uruguay reconocen que la pastera contamina. Esperemos que se haga, a través del gobierno nacional, la actualización de la denuncia en la Corte Internacional de La Haya como corresponde", había informado cuando se supo la sanción el asambleísta Martín Alazard.



"Es el camino que la propia Corte de La Haya nos planteó: colecten pruebas, y una vez que las tengan, obviamente tras un sinfín de cuestiones económicas y políticas, avancen a una posible instancia", había afirmado por su parte en esa ocasión Andrés Sobredo, abogado de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.



Sin embargo, y más allá de la importancia que este hecho marca en la lucha contra las papeleras, los asambleístas no dejarán de lado las otras luchas que actualmente llevan adelante: "Este año al igual que en la marcha anterior, no solo vamos a protestar contra presencia de UPM Botnia de Fray Bentos y las restantes pasteras, sino además por la situación de la salud que originan los agrotóxicos, los vertidos industriales y los efluentes cloacales" manifestaron los asambleístas.



Pedido de reunión urgente con Piaggio



Es precisamente el tema de la planta de tratamientos de residuos cloacales uno de los puntos que el Foro Ambiental local pone más atención actualmente debido a que considera que la situación en la cual opera "es de terror", según describieron varios ambientalistas.



Por esto mismo, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú presentó un escrito hace unos días en la Municipalidad para tener una reunión urgente con el intendente Martín Piaggio para manifestarle e informarle ?en caso de que no esté al tanto? sobre la situación en la que está la laguna sanitaria, entre otros pasos del proceso.



La idea de los ambientalistas es exponer ante el In tendente todas las falencias e irregularidades que detectaron en el proceso de tratamiento de los efluentes cloacales de la ciudad e inmediatamente después informar lo mismo a la ciudadanía mediante una conferencia de prensa.



"Es preocupante la situación que atraviesa la planta de tratamientos de efluentes cloacales. Por eso sólo queremos hablar con el intendente, no con segundas o terceras líneas que pueden hacerle llegar el mensaje tergiversado", sostuvieron los ambientalistas. (El Día)