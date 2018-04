"Los indicios sobre la nueva pastera de UPM en Fray Bentos son reales"

Foto: El canciller de Finlandia Timo Soini en UPM

Un par de semanas atrás se conoció que la corporación finlandesa UPM ex Botnia, propuso oficialmente ante las autoridades uruguayas, a Fray Bentos como una de las cinco posibles localizaciones de su segunda planta de celulosa y éste sábado se acaba de conocer que la DINAMA, el organismo ambiental uruguayo, no habilitará el predio de otra de las localizaciones propuestas por la empresa nórdica, precisamente la ubicada en Pueblo Centenario, a orillas del río Negro.



El pasado jueves, el histórico dirigente ambiental uruguayo Pablo Antoria, reveló que durante 2017, técnicos de la empresa realizaron los estudios de factibilidad en las tierras donde hace años quiso instalarse la española ENCE y también en cercanías de Playa La Agraciada, sobre la costa uruguaya del río Uruguay. Además Antoria dijo que la difundida instalación de la futura pastera en el interior de Uruguay, sobre el río Negro, "es una cortina de humo" ya que tanto UPM y Gobierno uruguayo, "saben perfectamente desde hace tiempo que es imposible instalar una pastera sobre el río Negro".



En una entrevista concedida al programa 'Por la Vida', Antoria explicó que "aquí en Uruguay ya sabemos oficialmente que los técnicos de la empresa estuvieron el año pasado haciendo estudios en Fray Bentos, en la zona donde están las tierras en las que originalmente se iba a instalar la española ENCE y que ahora son propiedad de UPM Botnia. Sin embargo, están diciendo que la nueva planta de celulosa va a estar en el Departamento de Durazno, en el centro del país".



Cuando se le preguntó los motivos por los cuales la proyectada pastera finalmente no sería ubicada en el interior del territorio uruguayo, a orillas del río Negro, como se había anunciado, Antoria manifestó que "eso tiene dos problemas que son insalvables: por un lado el poco caudal del río Negro y de los arroyos que desembocan en él que no garantizan para nada la cantidad de agua que necesitaría una planta de esta envergadura para funcionar. Por otro lado, el río Negro está totalmente contaminado, que ya viene así desde Brasil y eso tampoco les sirve, porque el proceso de producción se les complicaría".



Antoria indicó que "es indudable que la gente de UPM ya estuvo trabajando en Fray Bentos para evaluar seriamente la instalación de su segunda pastera. Lo que no sabemos aún porque esto se ha estirado tanto, quizá sea una estrategia política de cara a 2019, ya que el año que viene hay elecciones en Argentina y anunciar semejante decisión podría generar dificultades. Pero más allá de esta hipótesis, la realidad concreta es que, tal como nosotros ya lo habíamos anticipado, desde el año pasado UPM Botnia venía estudiando seriamente la alternativa de Fray Bentos para su nueva planta".



Antoria explicó que "concretamente, la posibilidades que estudiaron para la instalación son dos: en las tierras que están a la derecha de la actual pastera, aguas arriba del río Uruguay, o sea en donde iba a estar ENCE y la otra alternativa que vieron en esa zona fue más hacia el sur, donde estaba la playa de La Agraciada. Sin embargo, esta última posibilidad la desecharon por los problemas técnicos que presenta el lugar. Por lo tanto, los técnicos finlandeses concluyeron que lo ideal es instalar la segunda pastera del otro lado del Puente Internacional General San Martín".



El dirigente ambiental uruguayo para quien la nueva pastera de UPM será construida en Fray Bentos, consideró que "esto es otra cachetada para ustedes, ahí en Gualeguaychú. Vayan pensando que se va a duplicar todo el tema de la contaminación del ambiente. En realidad, van a tener mucho más del doble de contaminación que la que hay actualmente, lo cual es un disparate. Lamentablemente deben hacerse a la idea de esta idea alocada que tienen la empresa y también conoce el Gobierno uruguayo, que sabe perfectamente desde hace tiempo que es imposible instalar una pastera sobre el río Negro".



Al ser consultado porque se viene insistiendo desde el Gobierno de Tabaré Vázquez que la nueva planta va a estar localizada a orillas del río Negro, Antoria dijo que "acá todo el mundo es oficialista y nadie, absolutamente nadie, desde la política o desde los medios de comunicación uruguayos se anima a desmentir algo que se pregona de manera insistente. Pero hasta el Intendente de Durazno tiene prohibido hablar demasiado del tema de la instalación, porque le han dicho que la localización definitiva de la nueva pastera es Secreto de Estado. Lo de instalar la segunda planta de pasta de celulosa sobre el río Negro es una cortina de humo, siempre lo fue".



En este sentido, Antoria puntualizó que "si aquí en Uruguay, algún medio de comunicación o algún dirigente político o ambiental se animaran a publicar o a difundir cualquier documento relacionado al lugar donde se planea instalar Botnia, se le aplicaría la legislación antiterrorista vigente en Uruguay y cualquier persona puede ser detenida. Esta advertencia o amenaza ya se la han transmitido desde el Gobierno a los ambientalistas uruguayos, por ejemplo. Es vergonzoso, pero es así".



Antoria reveló además que "pocas horas después que se conociera en Gualeguaychú el informe que Botnia le presentó al Gobierno sobre su segunda pastera, el mismo dejó de ser público en Uruguay. Además desde la Presidencia de la República han dejado de enviar información al Parlamento sobre esta cuestión, lo cual lo han comunicado a varios diputados y senadores que se oponen al acuerdo que firmó el gobierno de Tabaré Vázquez con UPM Botnia a finales del año pasado".



Finalmente, expresó que "hace pocos días estuvo en Uruguay el Presidente del Banco Mundial junto al Canciller de Finlandia. Ambos, junto al ministro de Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa viajaron a Fray Bentos donde, además de visitar la actual fábrica de pasta de celulosa, recorrieron los terrenos que antes fueron de ENCE. También tenemos información que estuvieron reunidos con dos funcionarios argentinos, uno de ellos responsable de lo relacionado con la producción forestal. Por eso los indicios de la instalación de la nueva pastera de UPM en Fray Bentos, acá en Uruguay son reales, no lo manejan como una alternativa en condicional". (Fuente: Radio Máxima)