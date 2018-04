Confirman que "la lactancia es una vía de transmisión de sustancias"

Tras la conmoción por el fallecimiento de Milton, el bebé de Gualeguaychú al que se le detectaron restos de cocaína en sangre, se confirmó que "la lactancia es una vía de transmisión de sustancias".Así lo ratificó a, la Dra. Carina Silva, directora de la Maternidad del hospital materno-infantil San Roque de Paraná.El pequeño de cuatro meses había ingresado en paro a la guardia del hospital Centenario de Gualeguaychú y por disposición judicial se determinó su traslado al materno infantil San Roque de Paraná. Pero en el trayecto, registró una segunda descompensación. Fue estabilizado en otro nosocomio y cuando finalmente arribó al San Roque, registró el tercer paro y los médicos ya no pudieron salvarlo., a los padres del bebé, de 35 y 36 años de edad, se les había detectado la presencia de cocaína en sangre.Por lo que sin hablar del caso en particular, la directora de la Maternidad del hospital de niños de Paraná explicó que la detección de sustancias psicoactivas, en el caso de los niños, se hace "en base a la anamnesis que se le pueda hacer a la madre", es decir, su historia clínica."Por eso los datos que podemos ofrecer, se hacen en función al relevamiento que se detecta cuando ingresan a los servicios", agregó al respecto.El problema radica en que este tipo de intervenciones, "no se hacen de forma regular y compulsiva", porque al considerar al problema de las adicciones como "un problema estrictamente sanitario", estas intervenciones se hacen con el consentimiento de los mismos pacientes. "Se antepone el derecho del paciente por sobre la intervención médica", aclaró la médica al respecto.