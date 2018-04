Solidaridad: Joven fabrica prótesis de mano para quienes las necesiten

Video: Joven fabrica prótesis de mano para quienes las necesiten

"La solidaridad empieza por casa", reza la frase. Así también lo cree Joaquín Vergara. Un joven mendocino de 18 años que fabrica prótesis de mano con su impresora 3D y las regala a quien las necesite. Su acción solidaria se volvió viral en las redes sociales, tanto en su cuenta de Twitter como de Instagram.



Desde su cuenta de redes sociales, Joaquín difundió su idea y pidió ayuda para que le llegue a la mayor cantidad de personas posibles. "Con mis impresoras 3D estoy fabricando prótesis para personas que las necesitan. Son totalmente gratis, espero que me puedas ayudar a difundir. Cualquier duda contáctese conmigo por este medio!", dice el epígrafe del video.



El joven mendocino explicó el método para poder recibir una mano hecha a medida: la persona que solicite la prótesis debe enviar una foto de su mano. "No me gusta dar falsas expectativas por eso observando la foto me aseguro si es posible fabricar la prótesis", explicó.



"Es algo que cualquiera puede hacer solo es cuestión de sentarse e intentarlo", expresó el joven inventor.



Para contactarse con Joaquín pueden hacerlo a través de su cuenta Instagram: @joaquinvergara.