Tiene 13 años y pesa 17 kilos: Su madre pide ayuda para comprar la leche

Thiago tiene 13 años y vive en la ciudad de Concordia. El niño padece una patología de hidrocefalia y necesita una alimentación especial.Vanesa, su madre, recurrió a la solidaridad de los entrerrianos para conseguir el complemento dietario que el niño necesita, ya que los médicos le dijeron que está bajo de peso, pudo saber Elonce.com.La mujer publicó en las redes sociales que Thiago necesita en lo inmediato, "Fresubin Plus". Se trata de un complemento para pacientes con requerimientos mayores de macronutrientes en menor volumen.El niño padece una patología que necesita un tratamiento especial y también su alimentación. Pero el diagnóstico actual demanda atención urgente y su familia pide ayuda. Vanesa, averiguó el precio del Fresubin en la farmacia, pero dijo "está muy cara. Podré comprar algunas pero no para hacerle el tratamiento completo son dos por día, las que tiene que tomar", explicó la mujer.Por tal motivo, Vanesa decidió recurrir a la solidaridad de la gente que le tienda una mano solidaria para ayudarla en este momento. "Yo sé que hay gente de buen corazón, que si tiene y está disponible para su uso, por la fecha de vencimiento, seguramente se las podrá donar", se esperanzó la madre de Thiago."Si alguien tiene sea de acá de Concordia, o de otra ciudad, y me las puede enviar, yo pagaría el envío sin problemas", afirmó Vanesa y agradeció a quienes tengan la voluntad de ayudar.Número de celular: 345-4129113