Tragedia en Ruta 12: Sobrevivientes buscan a quien les dio una Medalla Milagrosa

Las hermanas Antonella y Giuliana Gugliotti, sobrevivientes al fatal choque registrado este lunes sobre Ruta 12 en el sur entrerriano que ya se cobró la vida de dos personas, buscan agradecer a quienes prestaron colaboración durante el siniestro, y especialmente, a una joven cuyo nombre no recuerdan, quien les obsequió una Medalla Milagrosa.Antonella de 25 años, ya fue dada de alta porque sólo presentaba una fractura en su miembro superior izquierdo, mientras que su hermana Juliana de 22 años permanecía internada en una habitación por un dolor dorso lumbar y se le realizará una resonancia. La otra joven que las acompañaba, Martina Manuele de 19 años, había sido dada de alta hace unos días.La mayor de las hermanas, perdió en el accidente una mochila pequeña color beige de cuerina marca "XL" y desea recuperar de la misma sus llaves, documentación y un Pendrive que se encontraba en el bolsillo delantero de la mochila, el cuál es muy importante ya que contiene todos los documentos de su residencia.Según publicó, las hermanas, además de pretender recuperar las pertenencias que se extraviaron en el siniestro, quieren agradecer a Sebastián, el médico que en el momento del occidente estaba de paso y colaboró asistiendo a los accidentados y a quien en su momento no pudieron agradecerle por su ayuda y contención.Y también a una chica -de quién no recuerdan su nombre- quien les regaló una Medalla Milagrosa cuando llegó a ayudar y prestar colaboración tras el choque.La Medalla de la Inmaculada Concepción -popularmente conocida como la Medalla Milagrosa- fue diseñada, en el siglo XIX, según las indicaciones de la misma Santísima Virgen a Santa Catalina Labouré, una humilde religiosa vicentina.La Medalla Milagrosa es un objeto de devoción popular y está asociada a muchos milagros y conversiones. Según una fuente, entre 1930 y 1950, se concedieron más de 750.000 favores registrados solamente en la ciudad de Filadelfia.Según fuentes religiosas, no es de extrañar que se obtenga tan extraordinarias gracias para aquellos que la llevan puesta y rezan por la intercesión y el socorro de María.El accidente ocurrido este lunes por la tarde, en el kilómetro 158 de la Ruta Nacional 12, ya se cobró la vida de dos personas.Horas después del choque, falleció Gerardo Da Silva Pais, de 41 años, oriundo de Gualeguaychú pero con domicilio en Pueblo Belgrano.Y este martes por la mañana se produjo el deceso de Lautaro Heis, de 19 años. El estudiante universitario oriundo de Concepción del Uruguay se encontraba internado en el hospital Centenario de Gualeguaychú y "su salud se había agravado durante la madrugada" como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.En tanto, su hermano, Matías Heis, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Se encuentra grave en coma inducido y con respiración asistida.