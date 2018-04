Huracán aclaró que el video de la presencia extraña no fue grabado en su estadio

Huracán aclaró que el video del supuesto fantasma no fue grabado en su estadio. El film apareció en YouTube y rápidamente se viralizó en redes sociales y portales de noticias. Angustiado y con la voz entrecortada por el temor, un vigilador privado grabó la presencia un presunto fantasma.Si bien en un principio se informó que había sido tomado en el sector ubicado debajo de las tribunas de la cancha de Huracán, desde el propio club desmintieron esta versión y aclararon que el estadio Tomás A. Ducó nada tiene que ver.Según le confirmaron a Clarín, el video fue grabado por el sereno de un predio cercano a la cancha donde se están construyendo más de 2.000 viviendas destinadas al plan PROCREAR.Finalmente, el empleado llega hasta un sector que parecen ser vestuarios y se observa una puerta que se abre y cierra sola en varias oportunidades. "La pu? que lo parió", grita el hombre, tras lo cual toma valor y abre la puerta, demostrando que el lugar estaba deshabitado."¿Cómo mie? puede ser que no haya nada? Ya es la tercera vez que entro y no hay nada. Dios, me quiero ir", cierra el video, en el que incluso puede verse (en el 1.09) una sombra recorriendo el cuarto.