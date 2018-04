La Justicia federal de Salta confirmó que el ADN del cráneo encontrado en Bolivia en la localidad de Oruro no corresponden con el perfil genético de María Cash.



Según indicaron en Diario de Cuyo, el resultado no sorprendió al fiscal federal Eduardo Villalba, ya que los datos del entorno de la escena del hallazgo determinaban prima facie que no podía tratarse de María Cash.



Con el resultado el expediente queda nuevamente en foja cero.



La joven de 29 años desapareció el 8 de julio de 2011 cuando se bajó en Salta de un colectivo con el que se dirigía a Jujuy.