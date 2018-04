Invasión de grillos en Paraná: "Vendemos veneno a dos manos"

"Vendemos K-Othrina a dos manos"

La presencia masiva de los grillos en la provincia se ha hecho sentir en los últimos días en miles de hogares. Aunque el término no es de uso común, la Real Academia Española dice que los grillos, valga la redundancia, grillan al mover sus alas y ese sonido es la causa de largas noches de insomnio y el malhumor de más de uno.Especialistas aseguran que se trata de "algo temporal dado por las circunstancias atmosféricas y que probablemente el depredador de los grillos está disminuido", lo que provoca que la población sea superior a la normal "y hoy los podemos encontrar en todos los lugares. Por más que tengas limpia la casa los grillos andan igual"."Se dan las condiciones atmosféricas ideales: hay baja presión, humedad, la temperatura, todas las condiciones para que (los huevos) eclosionen. Por consiguiente cuando antes nacían 3 de cada 10 huevos hoy nacen 8 de cada 10 huevos", agregan."No los mates porque es mala suerte", se escucha en algunos domicilios. Una vieja creencia que se reflota en esta época, dado que los grillos abundan por la humedad y el calor. También se cree que atraen la riqueza.Graciela Ibargoyen, Bióloga del Museo de Ciencias Naturales "Antonio Serrano" contó al programadeque "el que canta es sólo el grillo macho. Son de hábitos nocturnos y tienen alimentación omnívora, comen de todo un poco".En tal sentido, aclaró: "uno de los mitos es que comen la ropa, pero sólo hacen esto cuando la prenda está sucia con algo, si la ropa está guardada limpia, el grillo no la come".Consultada sobre esta invasión, Ibargoyen señaló que "desde hace 19 años vivo en Paraná y voy viendo cuatro o cinco explosiones demográficas como ésta. Suceden cada tanto, dicen que la sequía colabora" con la proliferación de estos insectos.Si usted es de los que cree que a los grillos no hay que matarlos, la bióloga dio cuenta que una opción para ahuyentarlos es el uso de perfumes. "A los insectos en general no le gustan los olores y a lo mejor con algún sahumerio u otro perfume huyen". Además contó que advirtió que el cebo que se utiliza para matar cucarachas es efectivo contra los grillos. "Antes esto no ocurría, supongo que el olor del cebo es más general y no atrae solamente cucarachas sino también otros insectos".Finalmente, remarcó que los grillos "no son dañinos. El daño que pueden hacer es en alguna huerta o producción agrícola pero si hay demasiados".Desde un comercio dedicado a la venta de productos de limpieza sueltos, aseguran que "la gente viene y nos dice. Levantan un baldo o algo y salen los grillos".Para combatirlos, mencionaron que entre las opciones está la K-Othrina suelta a 20 pesos el litro o Sectisol, a 30 pesos el litro. "Vendemos K-Othrina a dos manos", indicaron para señalar que nadie quiere que su descanso se veía interrumpido por el irritante cri-cri-cri.