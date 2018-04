Preocupación en Córdoba por la aparición de nuevos casos autóctonos de dengue

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba confirmó cinco nuevos casos de dengue. Por tal motivo, recuerda a la comunidad la necesidad de extremar las precauciones para evitar picaduras de mosquito, eliminar posibles criaderos y consultar ante cualquier síntoma, indicando los lugares visitados en ese caso.



Los casos confirmados corresponden a dos mujeres y tres varones, todos adultos, entre 24 y 66 años. Se trata de personas que residen en ciudad de Córdoba, excepto uno, vive en Agua de Oro, pero que trabaja en barrio Jardín, donde por ahora se han localizado los casos.



Cabe aclarar que hay dos individuos que residen en Ampliación San Pablo y en Las Flores, pero que también tienen vínculo con barrio Jardín. Estos casos se suman a los confirmados la semana pasada, por lo cual, el total sería por ahora de ocho autóctonos, indica Cadena 3.



Todos los pacientes fueron atendidos en forma ambulatoria, excepto un varón de 56 años y otro de 24 que fueron internados preventivamente, pero no revisten gravedad. No se han reportado casos en menores ni tampoco casos de chikungunya ni de zika. Todas las muestras fueron derivadas al Laboratorio Central para su confirmación y tipificación.



El programa de Zoonosis de la Provincia puso en marcha las acciones de bloqueo de foco con búsqueda activa de febriles y se continúa la correspondiente investigación epidemiológica. Hasta ahora, los operativos se desplegaron en 25 manzanas, en las que se ingresó casa por casa y se hizo fumigación espacial en ese marco, en un radio de 100 manzanas. Esto implica la movilización de 34 técnicos en terreno, 24 promotores de salud, ocho aplicadores y dos supervisores.



Desde el área de Epidemiología recuerdan que es importante consultar sin demoras ante fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, erupciones en la piel. En caso de haber estado de viaje, informar al equipo de salud los lugares visitados. La consulta temprana no sólo permite acceder a un diagnóstico y tratamiento, sino que posibilita al sistema de vigilancia emprender las acciones de control de manera oportuna.



Cabe señalar que desde el Ministerio de Salud se sostienen operativos de prevención casa por casa para reducir los criaderos de mosquitos desde el mes de noviembre. En ese marco, ya se han visitado más de 34.600 domicilios y se colocaron 229 contenedores en 53 barrios de la ciudad.



Asimismo, se han realizado en esta temporada seis monitoreos aédicos, en los que se mide la proliferación de larvas de mosquito en la ciudad de Córdoba. En el relevamiento del mes de marzo, el índice de vivienda fue de 11 puntos, lo cual representa una baja con respecto al mes de febrero (que fue de 16,7) y también en relación al mismo mes del año pasado (29,3), pero aun así representa -de acuerdo a la OMS- un riesgo alto de brote.



Principales medidas de prevención



Para prevenir las enfermedades transmitidas por mosquitos, la principal medida de prevención, según los organismos nacionales e internacionales de referencia, es reducir los criaderos de mosquitos, es decir, los lugares que pueden acumular agua quieta. Por ello, se recomienda:



- Mantener viviendas, patios y jardines libres de recipientes donde pueda acumularse agua (tales como tachos, neumáticos, tapitas de gaseosa, juguetes, etc.).



- Desechar, tapar o colocar boca abajo cualquier recipiente que no pueda ser eliminado.



- En el caso de los recipientes que acumulan agua de los equipos de aire acondicionado, deben vaciarse frecuentemente y limpiar los bordes con un cepillo. Lo mismo debe hacerse con los bebederos de mascotas.



- Eliminar plantas de agua y floreros y evitar colocar platos debajo de las macetas.



- Por otra parte, también es importante evitar las picaduras, utilizando repelentes, tabletas, espirales y colocando telas mosquiteras en ventanas, cunas y cochecitos.



- Ante fiebre, dolores musculares, de articulaciones o de cabeza o erupciones en la piel, consultar sin demora al centro de salud más cercano.