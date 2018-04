Dos jóvenes entrerrianos recorrerán 14.000 kilómetros en bicicleta

Oscar tiene 25 años y Mariano 27. Ambos dejaron sus ocupaciones y estudios para viajar, conocer, intercambiar culturas y costumbres en países de Sudamérica, Centroamérica y México en particular.



El punto de partida será en Tucumán, desde donde iniciarán un duro pedaleo que no tiene plazo. "Nos puede llevar hasta dos años", comentó Mariano quien trabaja como cheff y será el encargado de hacer la comida en el viaje. Destacó que si se da la posibilidad, le gustaría trabajar en el algún país de los que visiten. Esta posibilidad también la tiene en mente Oscar, quien viajará acompañado de su guitarra con una funda que especialmente le preparó su madre.



Para afrontar el viaje recibieron la ayuda de mucha gente que se interesó en su aventura. Están confiados en poder desandar los 14 mil kilómetros y los más de 10 países que recorrerán en la búsqueda de un intercambio cultural con los pueblos originarios, a través de la gastronomía y la música. Esas son las "herramientas que elegimos para transmitir nuestros conocimientos y costumbres, como así también adquirir otras culturas", contaron los chicos al diario ElDía.



"Pedaleando entramos en el corazón de cada pueblo, descubriendo las cosas más simples de la vida, pero de un modo más intenso", explicaron, y aunque la tarea no será sencilla, los chicos adecuaron sus máquinas: una bicicleta Venzo, para un trayecto de esta naturaleza con 35 kilos de peso en ropa y otros elementos en cada mochila".



Fundamental: carpa y bolsa de dormir, además de un anafe a combustible para cocinar. "Los sueños están para cumplirse; no tienen compromisos y estamos en la edad justa para hacer lo llamamos cicloturismo argentino", contaron Mariano y Oscar.



La preparación fue intensa, acentuándose en la última parte con trayectos en Uruguay, con la bicicleta cargada como estará en el viaje. La idea es hacer un promedio de 100 a 120 kilómetros por día, pasando por Salta, Jujuy en Argentina; Uyi y La Paz en Bolivia; Cuzco, Lima, Pucallpa, Iquitos en Perú; Cuenca, Guayaquil, Quito en Ecuador; Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla en Colombia; Maracaibo en Venezuela; Panamá y San José en Costa Rica; Managua en Nicaragua; Tegucigalpa en Honduras; El Salvador, Guatemala, Cancún y Ciudad de México.