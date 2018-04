Detectaron nueve casos de tuberculosis en ciudad uruguaya lindante a Colón

Una taquígrafa de la Junta Departamental de Paysandú contrajo tuberculosis. Un grupo de diez funcionarios, compañeros directos de la mujer, se realizó un examen para saber si fueron contagiados y a ocho de ellos les dio positivo, confirmó el concejal Ignacio Ifer.



La tuberculosis es una enfermedad que se transmite de persona a persona a través del aire. "Basta con que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada", según explica un informe de la Organización Mundial para la Salud.



Sin suspensión de actividades



Ricardo Ambroa, presidente del deliberativo departamental, resolvió seguir con la rutina de la Junta de la ciudad uruguaya vecina a Colón, Entre Ríos. "Yo no puede suspender la sesión porque a mí se me antoje, yo necesito algo oficial", aseguró.



Confirmó, entonces, que se reunió con técnicos de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa los que le recomendaron no hablar públicamente del asunto para "evitar que se genere una alarma pública" y que los compañeros de trabajo de la involucrada se realicen los exámenes correspondientes.



Ambroa, que trabaja como encargado de mantenimiento del hospital local, dijo que fue llamado por la Comisión el lunes 19 de marzo porque "había un caso complicado, que no estaba confirmado, que estaba en tratamiento".



"No hay caos porque es una cuestión normal"



El presidente aclaró que los resultados positivos no son definitivos. "Es casi normal que les de positivo a todos porque es la reacción al ponerles el bicho, yo trabajo a 20 metros del lugar donde funciona la Lucha y les dejé mi teléfono para lo que precisen. Ellos se van a comunicar, por ahora eso es todo lo que hay", afirmó.



Ambroa destacó a Diario El País que "no hay un caos porque esto es una cuestión normal en Uruguay" y que "no hay que generar una conmoción pública por esto".



Críticas



Por su parte, el sindicato de trabajadores de la Junta de Paysandú (Afujupay) advirtió en un comunicado que Ambroa actuó "irresponsablemente" "al convocar a tres sesiones para el día 22 y una sesión para el día 23, con el trasiego de personas que implica cada una de ellas, sin saber oficialmente si estaban dadas las garantías para un normal funcionamiento".



En una declaración pública el gremio consideró que Ambroa no actuó "responsablemente" "pues recién después de cinco días de constatada una situación sanitaria irregular, informó a los funcionarios sobre los pasos a seguir".



Aseguró, además, que "todos los funcionarios se encuentran en una situación normal de salud, y se están realizando los controles por su cuenta, sin ningún tipo de respaldo institucional".