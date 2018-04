Violencia en el fútbol: Se recupera el jugador golpeado y detuvieron al agresor

Se recupera Nahuel Valenzuela, el jugador del Deportivo Mantero que este domingo recibió un golpe de puño que lo dejó inconsciente por parte jugador del Deportivo Peñarol, Cristian Santa Cruz, faltando un minuto para finalizar el encuentro por la Liga Regional de Basavilbaso en Polideportivo de Villa Mantero."Lo peor es el sufrimiento de mi familia... me duele mucho que pasara esto, yo lo único que hice fue ir a jugar al fútbol", agregó."Yo no siento rencor por nadie... solo juego al fútbol, trato de ser los más profesional posible. Estoy muy agradecido de la gente de Mantero y en este momento tan triste en el que sin dudas quien más pierde es la Liga Regional me atrevo a pedir que recuperemos los valores, entender que eventualmente seremos rivales en una cancha y no enemigos. Hay que bajar los decibeles, al otro día tenemos que ir a trabajar", reflexionó en diálogo con el programaSobre el episodio de violencia dijo que solo recuerda el momento en el que era trasladado al hospital de Concepción del Uruguay.El jugador admitió estar dolorido, con el rostro hinchado y con un corte profundo en el labio. Ya se sometió a exámenes varios y a una tomografía pero le queda pendiente una consulta con un neurólogo, y aún desconoce cuándo tendrá el alta.En la oportunidad, destacó la solidaridad de los jugadores de Peñarol que desde un primer momento manifestaron preocupación por cómo estaba. También agradeció las muestras de solidaridad del presidente de Peñarol, Walter Silva.En tanto, fuentes policiales de la Departamental Uruguay confirmaron que el agresor Cristian Arnoldo Santa Cruz fue detenido y quedó alojado en la Comisaría Primera a disposición del doctor Mariano Budasoff.