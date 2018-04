Dibujante contó cómo surgió la ilustración de una madre y su hijo en Malvinas

Sociedad El dibujante entrerriano que unió a una madre con su hijo caído en Malvinas

La madre y el soldado

Era conscripto

Emoción muy grande

Un dibujante entrerriano unió con una obra realizada en lápiz, a una mujer con su hijo caído en Malvinas. Se trata de José Garay, quien tituló a su ilustración con la frase "Él estaba ahí". Tal como lo publicó Elonce.com, en el dibujo, Garay cuenta que aparece Emilia y junto a ella, su hijo Luis Roberto Fernández, caído en batalla en la guerra del Atlántico Sur., en oportunidad de la visitas de los familiares de los héroes cuyos restos descansaban en las Islas y que fueron identificados a fines del año pasado.José se refirió esta mañana en declaraciones radiales a la inspiración para confeccionar el dibujo, habló de la emoción de poder hablar con familiares del soldado Fernández y anticipó que pintará el mural de su dibujo en la ciudad natal del héroe que descansa en Malvinas.Garay contó aque cuando hizo el dibujo "no esperaba en absoluto la repercusión" que finalmente tuvo. "Vi la foto magnífica de Emilia sentada (me parece una belleza y muy linda la foto, felicito al fotógrafo), y me puse a dibujar y salió, no puedo decirte cómo ni por qué. Pero dibujé a la señora y automáticamente salió el soldado. Fue un dibujo rápido, técnicamente le falta mucha elaboración pero era lo que quería. Lo subí así y va a quedar así", comentó sobre el dibujo que hizo el pasado miércoles por la noche.Según dijo, todo lo relacionado con Malvinas lo moviliza especialmente porque aquel 2 de abril ". Me pegó", explicó Garay y agregó que "a partir de la faceta artística mía, tengo muchas obras de arte tienen que ver con Malvinas", señaló.Garay dijo que "el más alto nivel de emoción fue la comunicación telefónica delJosé aclaró que no habló con la madre del héroe de Malvinas. "Gracias a Dios no hablé con ella porque no iba a saber qué decirle. Estaba totalmente superado por la situación", sostuvo y agregó que pronto podrá conocerla,Sobre la fecha en que viajará a Chaco, José explicó que estima que será en el mes de mayo.El dibujante contó que en la localidad entrerriana de Villa Elisa ya pintó un mural en homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan y sobre las temáticas de sus dibujos, sostuvo que "hago temáticas sociales también, pero básicamente, con las cosas que me movilizan, ya sea por sentimiento o por bronca", remarcó.

"Fue como ver a mamá"

En referencia a los que significa para su sentimiento el 02 de abril, Garay remarcó que "a 36 años, tocan la marcha de Malvinas y se me eriza la piel", resaltó.Al ser consultado sobre lo que le gustaría decir a Emilia, el dibujante entrerriano sostuvo quey agregó que ". Me siento muy identificado tanto con Emilia,", afirmó.Asimismo, adelantó que "", dijo."En Villa Elisa están acostumbrados a mis trabajos, pero ahora, por la repercusión que tuvo, he recibido muchísimas felicitaciones y eso es lo que más agradezco: a esa gente que te felicita en la calle", resaltó el dibujante que con su ilustración estuvo en los medios más importantes del país.