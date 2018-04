Aumentan los casos de alergias e irritación en los ojos por la extrema sequía

"Ante la sequía tan acentuada, aumentaron los irritantes como lo son el polvillo y los alérgenos que son anemófilos y se trasladan con el viento, como el polen y el polvo de los cereales, y afectan las vías respiratorias de las personas", confirmó a Elonce TV, el médico alergista Nicolás Cali.



"Al no haber lluvias, el polen y el polvillo no se depositan en el suelo, sino que están siempre en el viento y eso afecta las vías respiratorias", remarcó al tiempo que indicó que la situación se agrava para aquellas personas que viven sobre calles de broza o de tierra.



"El polvillo ingresa a la casa y está demostrado que el 60% de ese polvillo está constituido por ácaros, unos parásitos muy chiquitos y que son los alérgenos más importantes en todo el mundo y también afectan las vías respiratorias", explicó al programa El Despertador.



"A los que ya son alérgicos, el polvillo le inflama aún más las mucosas. Y en el caso de un asmático controlado que vive en una calle de broza, si ese polvillo ingresa al pulmón termina con broncoespasmo", advirtió.



De acuerdo a lo que indicó el alergista, los alérgenos son "más molestos cuando afectan a los ojos" y desencadenan un cuadro de rinoconjuntivitis.



Ante esos casos, recomendó el uso de líquido de solución fisiológica, como un lavaje para que salga el polen y la suciedad de los ojos, y lubrique.



"También puede aplicarse sobre la nariz, porque eso humidifica y permite una limpieza para que los alérgenos no se depositen sobre las vías respiratorias", encomendó el especialista.



En la oportunidad, Cali indicó que "se adelantó la consulta por afecciones sobre las vías respiratorias altas (ojos y nariz), cuestión que se espera para mediados de abril" y apuntó a "la sequía extrema y los fuertes vientos". Elonce.com