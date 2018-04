Revelan detalles de la denuncia por abusos a menores en River

El escándalo por los abusos sexuales a menores en el fútbol -que arrancó con una investigación en Independiente que ya produjo seis detenidos-, empieza a encontrar ramificaciones en otros clubes. Un abogado de la asociación de Ayuda a las Víctimas de Violación (Avivi) contó que dos varones que jugaban al fútbol -y que vivían en la pensión del club- habrían sido abusados en River Plate. Todos menores de edad. También denunció el abuso de una chica que jugaba al voley en el club. Los episodios habrían ocurrido entre 2004 y 2011.El testimonio clave es de una médica cirujana que trabajó unos 7 años en River. Ante la dimensión que tuvo el caso de Independiente, la mujer sintió la necesidad de hablar. Entonces se contactó con Andrés Bonicalzi, abogado de Avivi, que fue quien este lunes formuló la denuncia. "Ella no se animó a hacerlo sola. Por eso llamó a Avivi, para que nosotros fuéramos el respaldo de su denuncia", le contó ala titular de la ONG, María Elena Leuzzi., a quien los chicos le manifestaron que estaban angustiados y terminaron revelando que eran abusados. "Quien se los pasa a la médica es el psicólogo. Porque", precisa Leuzzi a este medio. Según trascendió,Según Bonicalzi, la médica le dijo lo que sabía a dos personas del área de salud de River: el director y un administrativo. ". No en términos amenazantes. Sino como naturalizando la existencia de estas cosas dentro del fútbol. Esa es la sensación que a ella le dio", dijo Bonicalzi a la prensa.Tiempo después,"Ella cree que tiene que ver con esas preguntas que empezó a hacer", sostiene el abogado. Tampoco sigue trabajando en el club el psicólogo., dice Bonicalzi. Ingresaba al club 2 o 3 veces por semana y "", señala. "Ella sabe que no era miembro del club, ni empleado. Era una persona ajena a la institución", agrega el abogado.La médica "sospecha" que. El abogado señaló que "probablemente pueda llegar a haber existido abusos sexuales fuera de la puerta del club".A través de un comunicado, River se puso a disposición para colaborar con la Justicia. Fuentes del club detallaron a Clarín queY en el caso de la jugadora de voley, dijeron que habría sido en el departamento del médico.Ante las denuncias, desde Avivi aseguran que hubo amenazas. "Me dijeron que la cortara con esto. Que la íbamos a pasar mal", dice Leuzzi y muestra a Clarín un botón antipánico. "Por eso me dieron esto, lo tengo que llevar en la mano", expresa sobre el aparato que ahora deben llevar ella, el abogado, y la médica denunciante."La barrabrava no va a querer que hablemos de esto. Pero, bueno, muchachos, tengan códigos. Una cosa es que se peleen con las hinchadas y otra cosa es que abusen a los pibes. Puede estar el hijo de cualquiera de los barrabravas ahí", continúa Leuzzi. Agrega que "con Andrés tuvimos mucho miedo toda la noche porque era mucha la información que teníamos que traer. Estoy mal dormida, nerviosa, asustada. Miro para todos lados".Se estima que hoy declarará la médica. "Le va a tomar declaración ya el juzgado que va a terminar quedándose con la causa. Porque hoy (lunes) está el juzgado de turno, y mañana (martes) sortean un juzgado que ya va a comenzar con la instrucción de la causa. Y el fiscal que seguramente va a ordenar las primeras medidas de prueba será el fiscal Campagnoli, de la fiscalía de Nuñez/Saavedra", concluye el abogado.