Dieron el alta médica a beba con sarampión: Investigan dónde contrajo el virus

Sociedad Recomiendan vacunar a los niños para evitar sarampión

Las autoridades sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires continúan analizando el entorno de la beba de ocho meses que fue diagnosticada con sarampión días atrás y que, según las fuentes consultadas, se encuentra en buen estado de salud.Ni la menor ni su familia viajaron a alguna zona en alerta por el brote de esa enfermedad. Hasta el momento, ninguna de las personas y niños que asisten al jardín donde concurre la pequeña presentó algún síntoma relacionado con esa enfermedad viral. Aun así se mantiene la alerta epidemiológica en la ciudad.que todavía no se sabe cómo se contagió la beba y que continúa realizándose el seguimiento de las actividades y los eventos a los que haya asistido la familia días antes de que la menor manifestara la sintomatología del sarampión. Se procura así indagar si pudo haber tenido contacto con alguien que haya viajado a una zona infectada."Hoy no hay brote epidemiológico en nuestro país", agregó la médica que, además, forma parte de la Comisión de Certificación para la Eliminación del Sarampión.Este lunes habrá una reunión en el Ministerio de Salud nacional para relevar el estado de situación y los próximos pasos a seguir. Por ahora, no está diagramada alguna campaña para incentivar la vacunación y el consiguiente cumplimiento del calendario nacional donde está incluida la inoculación para evitar el virus del sarampión.Hay una acción de difusión prevista para septiembre y octubre de este año que, según explicó una fuente sanitaria, suele realizarse en esos meses para que no se interponga con las campañas estacionales contra la gripe y otras enfermedades respiratorias típicas del otoño y del invierno.La ONG Infancia en Deuda, que congrega a más de una decena de organizaciones en pos de la defensa del niño, recomendó que se amplíe la difusión de campañas sobre temas de salud infantil en general y se refuerce la comunicación sobre la importancia de cumplir con el calendario de vacunación.Ante la aparición de síntomas como fiebre y/o erupciones en la piel, la cartera de Salud recomienda asistir inmediatamente a una consulta médica. Es que el sarampión es altamente contagioso y el virus se transmite de persona a persona, a través de la saliva que se disemina en el aire.