Mejora la salud de la joven hospitalizada por grave cuadro de meningitis

Mejora la salud de Florencia Siri, la joven oriunda de Gualeguaychú que contrajo meningitis bacteriana y se encuentra internada desde el miércoles en el Sanatorio Adventista Del Plata de Villa Libertador San Martín.



"Está bien de ánimo, ya no le duele la cabeza y está mejorando", confirmó su madre Lorena Pianovi a Radio Máxima.



Florencia ya salió de la sala de aislamiento donde se encontraba internada y presenta algunas mejorías. Se supo además, que le realizan una cantidad importante de estudios debido a que "aún no se ha logrado aislar ni identificar la bacteria".



Se recordará que la joven fue trasladada de urgencia por parte de sus padres y familiares al notar que su salud desmejoraba y los diagnósticos recibidos con la medicación respectiva en la atención pública y privada de Gualeguaychú no producían el resultado esperado. Los intensos dolores de cabeza y fuertes vómitos continuaban, por lo que con ayuda de la familia, se trasladaron hacia el sanatorio Adventista del Plata, de Villa Libertador San Martín.



La punción para obtener el líquido encéfalo raquídeo se realizó de manera rápida y se diagnosticó que Florencia padecía meningitis, aunque determinar qué tipo de bacteria la había producido llevaría tiempo, ya que al recibir previamente antibióticos por una supuesta sinusitis y glóbulos blancos altos, la misma estaba solapada.



Mientras tanto, desde la Dirección Departamental de Escuelas informaron que están en permanente contacto con las autoridades de Salud y del sanatorio para tomar las medidas de prevención según indica el Protocolo de Salud.



Este fin de semana, familiares y amigos organizaron una venta de tortas fritas y colocaron alcancías para ayudar a costear los gastos que originan su internación y tratamiento, ya que no poseen obra social.