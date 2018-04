El entrerriano que peleó en Malvinas con apenas 16 años: "No soy reconocido"

Olvidados

"Yo soy uno de los más jóvenes de la Argentina que participó en Malvinas. Tenía apenas 16 años y cuatro meses de edad cuando me tocó ir a la guerra el 2 de abril", rememoró Néstor Planiscig.El hombre nació el 1º de diciembre de 1965 en la localidad entrerriana de María Grande, y con sólo 16 años le tocó ir a la guerra. Después que tomaron las Islas, volvió el 14 de abril a nuestro país, ya que debían retornar a puerto para reabastecer el porta-aviones. Pero ese mismo día volvieron a navegar con destino a las Islas."Nosotros estuvimos en continuo peligro, ya que los ingleses buscaban hundir el porta-aviones", indicó al referirse al "ARA 25 de Mayo" en el que estuvieron hasta el día que terminó la guerra."Nuestro porta-aviones era un buque insignia de la Marina de Guerra. Si bien era una acorazado de la Segunda Guerra Mundial con muchas falencias, a bordo teníamos los aviones Tracker que eran los que atacaban a los submarinos ingleses", explicó."Durante muchos días estuvimos en vigilia, ya que sabíamos que nos seguían los submarinos. Y por eso en un momento tuvimos que replegarnos con el porta-aviones hacia aguas menos profundas, donde los submarinos nucleares no tienen facilidad de actuar", continuó.El hombre aclaró que ellos desconocían todas las decisiones que se tomaban, ya que quien las decidía era la cúpula mayor, "los de arriba". "El de abajo no sabía nada y nosotros éramos prácticamente el último orejón del tarro", confesó Planiscig.El entrerriano participó este fin de semana del Primer Encuentro de Veteranos de Malvinas, realizado en Viale.Pasó la guerra, pasaron los años y hubo olvidos (algunos involuntarios, pero también de los otros). En el caso de Planiscig, y al igual que otros casos de la zona, el reconocimiento llegó bastante tiempo después. "Pero hasta el día de hoy, en mi pueblo no soy reconocido", se lamenta."A nivel nacional, luego de hacer los trámites y comprobar todo mediante certificado de guerra, certificado provincial de guerra y certificado de reincidencia, pude acceder al reconocimiento nacional". Por ello, actualmente posee la Pensión Nacional y la Pensión de la Provincia, denominada "Héroes Entrerrianos".También posee las medallas otorgadas por el Estado Mayor General de la Armada, "pero en mi pueblo nunca me reconocieron. Incluso, hubo Intendentes anteriores que se burlaron de mi situación", denunció Planiscig.El problema es que a muchos les cuesta creer que con sólo 16 años pudo haber ido a Malvinas: "Hay personas que no pueden entender que alguien haya ido con apenas 16 años de edad, ya que los conscriptos entraban a los 18 años. Pero yo no era conscripto. Yo soy militar. Ingresé a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) con 14 años de edad y por eso soy el más joven que fue a la guerra", remarcó.Según explicó, pretendía entrar al Liceo General Belgrano. Pero como no pudo hacerlo, le dieron la posibilidad de entrar a la ESMA, previo examen teórico y físico. "Yo tenía vocación y como aprobé las condiciones que pedía la fuerza para ingresar, pude entrar a la Escuela de Mecánica. Por eso luego tuve que ir a la guerra, no como conscripto, sino como militar", sentenció.