Cinco tipos de padres, según el modo en que alimentan a sus hijos

Dina Rose -socióloga, educadora de padres y autora de No se trata del brócoli: tres hábitos para enseñar a tus hijos una vida de alimentación saludable- explicó a The Washington Post que "cuando los padres están muy concentrados en sus hijos, '¿cómo puedo hacer que mi hijo coma esto?' o '¿cómo puedo cocinar de forma nutritiva?', es difícil para ellos enfocarse en las interacciones que tienen con sus hijos y en lo que enseñan esas interacciones".



En su texto, que trata sobre cómo crear y cultivar relaciones saludables con los alimentos, observa errores comunes que cometen los padres al alimentar a sus hijos. A partir de allí, los clasifica en "estilos de alimentación de padres".



Los que más se destacan son:

Consentidores

Le llama así a los padres que consideran que la comida es amor. Por ejemplo, se sienten realizados cuando ven a su pequeño feliz con un helado en la mano. Creen que los dulces son esenciales en la infancia.



Sin embargo, una dieta con exceso de golosinas es poco saludable. Además, los niños también comienzan a confundir los sentimientos con la comida. El consumo de golosinas debe darse con moderación. La policía de alimentos

Son los que no les permiten a sus hijos comer dulces o consumir bebidas gaseosas. Consideran que es necesario insistir con esto para conseguir una dieta nutritiva de alimentos saludables y no procesados. Los progenitores así se vuelven muy restrictivos y obligan a sus hijos a comer saludable aunque se resistan.



Hacerlo de esta forma conlleva a que el momento de comida se convierta en un campo de batalla, un momento tenso. Esta asociación puede durar hasta la adultez.



De esta forma los niños no aprenden a escuchar sus propias señales de hambre. Incluso, pueden llegar a comer de forma compulsiva alimentos que esconden de sus padres. Nutricionistas Son denominados así los padres que creen que saben mucho sobre nutrición y se preocupan por conseguir nutrientes específicos que no ven el consumo general. Suelen conformarse con alimentos como panchos, porque tiene algo de proteína, o helado porque tiene algo de calcio.



Los infantes tienen una dieta de alimentos limitada poco saludable y sus padres se centran en que consuma ciertos nutrientes diferentes. Los que evitan el hambre

Estos son los progenitores que no permiten que su hijo tenga hambre. Les brindan alimentos de su preferencia en todo momento. Suelen creer que su niño no está comiendo lo suficiente y que si es así no tendrá un desarrollo adecuado.



Son pequeños que comen con demasiada frecuencia y usan el hambre para llamar la atención de los adultos. De esta forma, aprenden que el hambre es un sentido que se debe evitar de la forma que sea. Recompensa/ Comodidad

Por comodidad, son aquellos que utilizan los alimentos para que sus hijos no estén mal por una situación. Los progenitores le transmiten a sus hijos que comer galletas y helados es una forma de curar las emociones.



Por recompensa es similar, pero brindan comida poco saludable para celebrar el éxito o un momento feliz.



Según Rose, la clave para cambiar los hábitos es tener una conversación para reconocer los sentimientos del niño. Para ella, los padres deben decir algo como: "Quiero decirte lo mucho que lo siento porque esto haya sido tan difícil para ti, que haya contribuido para que esto sea difícil para ti". Esto abre las puertas para abordar los problemas específicos.