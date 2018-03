En la Argentina hay más de 13 mil nuevos casos de cáncer de colon por año

Sin embargo, en el marco del Día Mundial del Cáncer de Colon - que se conmemora el 31 de marzo- los especialistas ponen el foco en la capacidad de preverla y prevenirla.



Guillermo Rosato, médico especialista en Coloproctología e integrante del equipo de Cirugía General del Hospital Universitario Austral, explicó que" una persona tenga cáncer de colon no quiere decir para nada que vaya a morir producto de esta enfermedad".



"Por el contrario, si trabajamos sobre la previsión es mucho lo que podemos hacer para prevenirla", comentó Rosato.



El especialista señaló que en la Argentina "el cáncer de colon es la tercera causa de muerte entre los cánceres, con una tasa de aparición más o menos similar entre hombres y mujeres si pensamos en nuevos casos anuales (7.200 hombres vs. 6.300 mujeres)".



"El problema es que no contamos con campañas de prevención como sí ocurre con otras patologías. Por eso para los médicos es tan importante tener un día para dar mensajes claves", afirmó el experto.



En este sentido, consideró "fundamental" saber cuál es la herramienta clave para prevenir el cáncer de colon: la colonoscopía que debe hacerse, como rutina, a partir de los 50 años en personas que no cuentan con antecedentes familiares de primero o segundo grado, y desde los 40 años en caso que sí existan antecedentes.



"Vale mencionar que los casos de cáncer de colon hereditario se dan en menos del 10% de la población, mientras que los esporádicos son más frecuentes. Cuando el cáncer da síntomas, ya estamos 'corriendo de atrás'.Por eso es importante cumplir con los estudios de rutina, que también tienen que ver con detectar sangre en materia fecal, por ejemplo. Lo fundamental es tener siempre en cuenta que la prevención es mucho más económica que el tratamiento, y que se trata de una enfermedad previsible y prevenible", añadió.



Rosato remarcó que "en 2017 en el Hospital Austral realizamos 73 operaciones de cáncer colonrectal, de los cuales el 23% se dieron en personas menores de 50 años".



