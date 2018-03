Advierten que "están dadas las condiciones" para un brote de sarampión

Sociedad Recomiendan vacunar a los niños para evitar sarampión

La confirmación del primer caso de sarampión autóctono en la Ciudad de Buenos Aires de una beba de ocho meses que no estaba vacunada puso en alerta a las autoridades sanitarias y a los especialistas, quienes reiteraron la posibilidad de que se produzca un brote de esta enfermedad."La condiciones están dadas pero las autoridades están advertidas, por ende no hay que entrar en pánico", manifestó Bogdanowiz, quien es la secretaria del Comité de Infectología Pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría.En declaraciones a Diario Popular, la infectóloga remarcó que "la única forma de prevenir la enfermedad es mediante la vacunación adecuada, que consiste en la vacuna triple viral incluida en el calendario nacional gratuito y obligatorio".Además, la especialista explicó que la vacuna debe aplicarse en cualquier hospital o centro asistencial a los 12 meses de vida y al ingreso escolar, aunque dada la proliferación de la enfermedad en el continente es recomendable también inocular a personas en contacto con inmunosuprimidos."Cada 5 años debe hacerse una campaña de seguimiento, en la que se le da una dosis extra a menores de 5 años para cubrir esas fallas primarias de vacunación. Se realizó en 2013 y está previsto volver a hacerse en septiembre y octubre de este año", indicó.Asimismo, la médica aclaró que en la Argentina el 90 por ciento de los niños están vacunados, aunque existe un 10 por ciento que no producen los anticuerpos necesarios y podrían contraer la enfermedad."Se calcula que, en la actualidad, existen más de 700 mil chicos vulnerables a contraer sarampión", enfatizó la infectóloga pediátrica.Esta semana autoridades del ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmaron que una beba de ocho meses, que por su edad no estaba vacunada, contrajo sarampión.El actual brote de sarampión tuvo su origen en Venezuela, donde se detectaron casi 900 infecciones, y posteriormente Brasil y Colombia confirmaron casos en personas procedentes de ese país.En lo que va de 2018 ya son nueve los países afectados por la difusión del brote.Los síntomas son fiebre, tos, conjuntivitis y erupciones en la cara que se propagan luego a todo el cuerpo. Entre otras complicaciones genera una picazón intensa, diarrea, otitis, neumonía y meningoencefalitis.El sarampión, que es una enfermedad viral aguda, se contagia de persona a persona y tiene un periodo de incubación de diez días hasta que genera fiebre, y de dos semanas desde el contagio hasta que se produce la erupción.