Hizo 3.500 kilómetros para llegar al Encuentro de Rodanteros en Diamante

César Zarate, partió desde Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, en su Renault Máster y recorrió alrededor de 3.500 kilómetros para llegar al Segundo Encuentro Nacional Rodantero - Grupo "Pasión Rodantera" que se realiza en Diamante.



Llegado a la ciudad el pasado miércoles, Cesar cuenta que significa ser rodantero: "A mi me gusta, nadie me obliga. Es poder reencontrarse, es poder felicitar a quien se compró una camioneta nueva, es volver a encontrarnos después de 5 o 6 meses y comer un asado, es participar e integrarnos. Tratamos de integrar al común de la gente en función de la idea que tuvo Mauricio Bravo, administrador del grupo, quien nos fue metiendo, porque cada uno andaba por su lado".



Generar amistades de distintos puntos del país, compartiendo una misma pasión. "Aquí en Diamante, estoy en un círculo donde hay amigos de siete lugares distintos del país y todavía faltan llegar. Estamos todos distantes unos de otros, y no nos vemos si no es en este tipo de encuentros, aunque seguimos conectados vía telefónica o por las redes sociales. Hoy es un revivir".



Sobre las expectativas de la nueva edición "anhelamos de que el Municipio, las autoridades, la ciudad, entiendan esta movida y que podamos hacer base de asentamiento aquí. Somos 32.000 adherentes (vehículos), con sus familias, a la Pasión Rodantera. Aquí vamos a participar solo 300 vehículos. La idea que tenemos con Mauricio es volver con 600 el año que viene, pero necesitamos comodidades: luz y baño". Y agregó: "Esta es una movida importante, a ustedes les sirve y a nosotros también. El tema es coordinar, no hacerlo de una, porque todo insume gastos. Lo bueno es que generamos una movida económica interesante en la ciudad".



"Yo ando sólo, pero hay vehículos que vienen 9 o 10 personas por cada uno. Hay que gente que vienen en micros de larga distancia armados como motorhome. Uno armó un departamento en el chasis de un camión, son cinco que andan en un Scania 112. Es grandísimo, es muy amplio. A nosotros nos gustaría tener un lugar donde podamos asentarnos para el encuentro nacional y luego tener nuestros encuentros regionales. Otra de las facilidades que nos brinda Pasión Rodantera es que cualquiera puede organizar un encuentro, y el Nacional es una vez al año que la idea es poder asentarnos acá en Diamante, porque nos gustó el lugar".