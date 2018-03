Recomiendan vacunar a los niños para evitar sarampión

Sociedad Confirmaron un caso de sarampión en una beba de 8 meses

Campaña de seguimiento

El Ministerio de Salud de la Nación emitió un alerta ya que el laboratorio de referencia de la Ciudad de Buenos Aires confirmó un caso de sarampión en una beba de 8 meses residente allí y sin antecedente de viaje.Ante esta situación, sumada a la circulación del virus en países de América como como Venezuela, Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Colombia, Gualtemala, Estados Unidos, México y Perú así como el resto del mundo y el tránsito de personas desde y hacia esos países actualmente afectados, el gobierno de Entre Ríos, a través de la cartera sanitaria, replica el presente alerta.En ese sentido el director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo, señaló: "En 2016 la Región de las Américas fue declarada libre de circulación del virus del sarampión pero en los últimos años ha habido un aumento de la aparición de casos importados e incluso en la últimas horas recibimos un alerta de Nación ya que se confirmó un caso de una beba sin antecedentes de viaje" y en ese sentido puntualizó: "Ante esta situación resulta esencial que se intensifique la vigilancia epidemiológica de toda Enfermedad Febril Exantemática (EFE) con su correspondiente reporte inmediato si se detecta un caso y la vacunación a los niños en edad de recibir la dosis ya que resulta vital tener el calendario de vacunación completo"."Para evitarla resulta esencial vacunarse con dosis de triple viral que es una vacuna que previene sarampión, rubeola y paperas. En niños se aplica de forma gratuita y obligatoria al año de edad y al ingreso escolar" y consultado sobre el caso de los adultos afirmó: "Adolescentes y adultos deben tener también dos dosis aplicadas salvo aquellos que nacieron antes de 1965 que no necesitan vacuna, porque se consideran inmunes, por haber tenido contacto con el virus antes de que se incorporara la vacuna".Garcilazo advirtió también que al ser una vacuna a virus vivo atenuado no debe aplicarse en embarazadas e inmunosuprimidos como trasplantados y oncológicos, entre otros.Para captar la población de niños susceptibles que no hayan sido vacunados oportunamente y sostener la eliminación de esta enfermedad, esporádicamente se efectúan campañas."Cada cuatro años se hace la aplicación de la vacuna en sucio, esto quiere decir que tomamos todos los niños de entre 1 y 4 años que no se han vacunado oportunamente para aplicarles la dosis", explicó el especialista y referenció: "Coincidentemente este año entre septiembre y octubre realizaremos esta campaña a nivel nacional lo que nos permitirá mantener alejado el virus de nuestro continente sobre todo teniendo en cuenta que en Europa en 2017 allí se cuadriplicaron el número casos respecto a 2016 registrándose 21.315 casos confirmados"