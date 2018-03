Joven denunció al cura que la agredió y dijo que no recibió pedido de disculpas

"Fui a festejar con una compañera que nos recibimos, algo que es una tradición y estábamos acompañadas por amigos y familiares cuando salió un sacerdote y de mala manera nos echó, me pegó una patada, me hizo trastabillar un par de escalones y por suerte no me caí", dijo a la señal TN Sofía Conte, al narrar lo ocurrido la tarde de ayer."Todos los que estaban ahí vieron lo que pasó, siempre existió una manera prepotente, es un espacio público y no nos puede echar. Además me trató como si fuera un objeto, como una silla. Nunca llegaron las disculpas, ni en ese momento ni en ningún otro", añadió.Alfón, párroco y presidente de la Sociedad Argentina de Derecho Canónico, agredió a una joven que festejaba la obtención de su título de Licenciada en Comunicación Social en las escalinatas del edificio religioso.Las imágenes de la agresión fueron registradas en un video que hoy se viralizó y utilizó la joven para sustentar su denuncia en la comisaría primera de La Plata.Cote relató además que "el novio de una de las chicas egresadas recibió un golpe y no conocemos quién fue, suponemos que alguien que trabaja en el lugar pero se subió a un auto y se retiró. Ampliamos todo lo que ya habíamos dicho".El cura negó a Télam haberle "pegado una patada" y aseguró que solo "la corrí con el pie" porque "le estaban faltando el respeto al lugar"."Me gustaría pedirle perdón, pero no le pegué una patada, sino que la corrí con el pie.Yo no la agredí, ni la empujé, ni le puse el pie para que se cayera", señaló el cura.Según el párroco "en las imágenes que están circulando quedó de manifiesto que no la agredí, se desbordaron, la corrí como quién corre una silla. No la podía tocar, porque estaba toda sucia, embadurnada".La joven calificó de "aberrante" la reacción del cura ya que "salió de manera abrupta y prepotente. Nos dijo que nos fuéramos que era la casa de Dios, que tenía que dar una misa"."No fue posible mantener un diálogo normal, porque salió fuera de sí y nosotras no respondimos las agresiones", acotó.El párroco de la Catedral platense puntualizó que "si tuviera la posibilidad le pediría perdón reconozco que fui imprudente" pero pidió que "no exageren"."También estamos cansados que dejan todo sucio y arruinan un lugar que es sagrado. Podrían expresarse en la plaza y no ensuciar la casa de Dios", señaló en referencia a los habituales festejos de los estudiantes que concluyen sus estudios en las escalinatas de la Catedral."No tuve posibilidad de dialogar, porque enseguida actuaron diciéndome un montón de cosas y rápidamente entré a la iglesia para que las cosas no pasen a mayores", agregó Alfón.En los últimos días las escalinatas de la Catedral son valladas en el el horario que no está abierta, para impedir los festejos de los universitarios. pero también para evitar que se utilicen para actividades físicas.