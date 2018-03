Video: Un cura patea a chica que festejaba su graduación frente a la Catedral

Un festejo de egresadas de la Facultad de Periodismo de La Plata en la escalinata de la Catedral derivó en un escándalo luego de que el párroco Esteban Alfón, molesto con la celebración, pateó por detrás a una de las jóvenes, cuyos allegados que formaban parte del festejo registraron la violenta reacción con un celular.Una chica que festejaba en las puertas de la Catedral de La Plata que se había recibido fue agredida con una patada por un párroco que se enfureció por "el enchastre que estaban haciendo" los estudiantes.El momento de tensión se vivió en la tarde del miércoles, apenas unos minutos después de que Sofía Conte llegara a las escaleras del edificio religioso junto a un grupo de amigos para celebrar que se había graduado de la carrera de Comunicación Social.Un video registró el momento en que el párroco Esteban Alfón salió enfurecido para terminar con el ritual estudiantil. En las imágenes se ve al hombre mientras camina por detrás de las estudiantes y le pega una patada a una. La chica logró resistir el golpe sin caerse por las escaleras.Esta mañana, la chica le contó a TN que en las próximas horas presentará una denuncia penal por agresión contra el cura Esteban Alfón. "Es una vergüenza que una persona que está a cargo de las misas, que le enseña a los chicos haga esto, fue un momento muy tenso, de mucha agresión", contó Sofía.

Minutos más tarde el que salió a hablar fue el cura. "Siempre vienen a las escalinatas de la catedral a festejar, dejan todo pintado, es algo que le cuesta mucho a la iglesia", dijo. "Yo no le pegué, la corrí como quien mueve una silla que está en un lugar que no debe estar", siguió.Entrevistado en TN, Alfón reconoció que "fue una actitud desmesurada, le pido perdón a la chica, pero la gente tiene que ubicarse de que esto es una iglesia".Cuando le preguntaron por qué no le pidió que se corriera sin agredirla, el cura dijo que "no podía tocarla porque estaba toda embadurnada".Por último, Alfón se enojó con la repercusión del caso: "Siempre arman un escándalo en Semana Santa para pegarle a la Iglesia, y esto es lo que armaron ahora, porque están exagerando todo".