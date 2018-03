A la mesa: Un libro revela las debilidades gastronómicas del Papa Francisco

¿Qué come el Papa? ¿Cuáles son sus debilidades culinarias? ¿Sabe cocinar? ¿Qué platos son su especialidad? Un nuevo libro, "En la mesa con Francisco", se ocupa de hacer una radiografía alimentaria del jefe de la iglesia católica.Según su autor, Roberto Alborghetti, al Papa Francisco le gusta comer "sano y sencillo", con austeridad, aunque con una infaltable copa de vino. Prefiere el mate antes que el té o el café y se considera un buen asador.El libro incluye 36 recetas de comidas que lo acompañaron en su vida: sopas, risottos y calamares rellenos, entre otros. También rastrea en los orígenes modestos del Papa, en el marco de una familia italo-argentina, donde eran habituales las largas mesas de domingo y donde jamás se desperdiciaba nada. "De niño, en casa, cuando se nos caía el pan, nos enseñaban a levantarlo y besarlo: nunca se tiraba el pan", cuenta Bergoglio en el libro.La comida atraviesa la familia del Papa. Sus antepasados fueron dueños del café restaurante "Nocciola" ("avellana") en Montechiaro, Italia, donde los panaderos locales aún elaboran un exquisito bizcocho de avellanas con una masa sin harina.Fueron sus abuelos piamonteses, Giovanni y Rosa, los que le transmitieron el "saber gastronómico" al hablarle del "pan casero", de los bizcochos de avellanas, de los agnolotti, de los tagliolini, de la polenta, las castañas secas, las manzanas o los quesos. También los que le enseñaron a preparar la bagna cauda, un cocido emblemático de esa zona de Italia.Según el libro, el Papa sigue aplicando hoy las máximas anti-desperdicio de comida que aprendió en sus infancia. En una de las visitas a la cocina de la Casa de Santa Marta, donde vive y come, pidió que por favor no tiraran el agua de la cocción de la achicoria. "Me la tomo con gusto. Es buena y hace bien".